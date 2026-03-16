    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 15:07 • Новости дня

    Лавров заявил о намерении достигать цели СВО «на земле»

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия будет добиваться выполнения задач спецоперации на Украине непосредственно «на земле», заявил глава МИД Сергей Лавров,

    Россия будет добиваться выполнения целей спецоперации непосредственно «на земле», передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

    Лавров подчеркнул, что «Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе». Он отметил, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса.

    Министр подтвердил приверженность России переговорному пути, однако, по его словам, поскольку «киевский режим к этому не готов», Москва продолжит реализовывать задачи спецоперации на территории Украины. Лавров добавил, что этот процесс уже идет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Песков заявил о безрезультатном визите представителя Франции в Москву
    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 20:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС в Константиновке

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья, а также улучшили позиции на южном и восточном направлениях, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России улучшили свои позиции внутри Константиновки Донецкой Народной Республики, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российская армия добилась прогресса на южном и восточном направлениях города. Он подчеркнул, что сейчас бои разворачиваются и в юго-западной части Константиновки, а противник оказывает серьёзное сопротивление.

    Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Доброполья на добропольско-красноармейском направлении. Пушилин отметил, что группировка войск «Центр» сейчас ведёт основные бои на гришинском и сергеевском направлениях. Также продолжаются боестолкновения в районах Белецкого и Нового Донбасса, при этом российские силы продвигаются в сторону Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка российских войск освободила Голубовку на Украине. Этот успех приблизил охват Славянско-Краматорской агломерации.

    15 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о приближении охвата Славянско-Краматорской агломерации

    Tекст: Ольга Иванова

    Южная группировка российских войск освободила Голубовку, что приблизило охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Российские военные вплотную подошли к охвату Славянско-Краматорской агломерации, передает РИА «Новости». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он заявил: «На славянском направлении подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Голубовка, и после этого приближается охват Славянско-Краматорской агломерации».

    По данным Пушилина, занятия Голубовки позволило российским силам существенно продвинуться вперед в этом районе. Операция развивается по плану, и окружение стратегически важной агломерации становится более реальным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    16 марта 2026, 02:18 • Новости дня
    МИД указал Украине на неприкосновенность дипломатической недвижимости
    Tекст: Антон Антонов

    Любые попытки посягательств на здания российских дипломатических представительств на Украине вызовут жесткий ответ со стороны Москвы, заявил МИД России.

    В ведомстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатической недвижимости гарантируется Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. В министерстве напомнили, что разрыв дипломатических отношений или вооруженный конфликт не отменяют действия этих международных норм.

    МИД России отметил, что исходит из соблюдения этих принципов в отношении представительств России на Украине. «Любое посягательство на них не останется без жесткого ответа», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Служба внешней разведки России уже указывала, что Киев может совершить теракты против дипмиссий России в Европе.

    16 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    «Северяне» не дали спецназу ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» не позволила штурмовым группам спецназа ВСУ прорваться в Сопычь в Сумской области.

    В селе Сопычь продолжились ожесточенные столкновения. «Враг тремя штурмовыми группами 48 отдельного отряда специального назначения при поддержке БТР М113 пытался прорваться в населенный пункт. В результате комплексного огневого поражения штурмовые группы украинских спецназовцев и военная техника ВСУ уничтожены», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» вели бои и продвинулись на семи участках Сумского района и двух – в Глуховском, суммарно до 400 м.

    В районе Ямного украинские военные перебросили артиллерию, однако огневое воздействие российских войск привело к уничтожению значительной части личного состава и орудий ВСУ.

    В Краснопольском районе сводные украинские штурмовые группы предприняли контратаку, но большинство украинских военных были уничтожены, а уцелевшие отступили вглубь территории.

    На Харьковском направлении российские войска продвигались с боями, нанося удары по скоплениям противника в нескольких населенных пунктах. На Волчанском направлении отмечено продвижение на пяти участках до 400 м. Российская разведка выявила местоположение украинских боевых групп в районе Караичного, после чего армейская авиация нанесла по ВСУ.

    На Липцовском направлении подразделения РХБЗ уничтожили скопление личного состава ВСУ в лесу севернее Избицкого, а на Великобурлукском направлении авиация атаковала сосредоточение ВСУ.

    Силами ВКС России нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Веселого, Терновой, Рубежного, Митрофановки, Нестерного, а также около сел Белый Колодезь и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – говорится в сообщении.

    16 марта 2026, 06:44 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила более 30 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 32, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин сообщил в Max, что силами ПВО «отражена атака двух беспилотников». Затем он опубликовал еще два сообщения, в каждом из которых говорилось об уничтожении двух БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 26.

    16 марта 2026, 05:46 • Новости дня
    Сын бойца ММА Дацика погиб в зоне спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне специальной военной операции погиб 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав, сообщила бабушка военнослужащего.

    «Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди», – сказала женщина РИА «Новости».

    Она добавила, что внук скончался после удара FPV-дрона.

    По ее словам, единственный внук служил в ВДВ.

    Молодой человек отправился на фронт сразу после совершеннолетия, решив поддержать отца, однако они оказались в разных группах. Сослуживцы успели оттащить раненого бойца в укрытие и оказать первую помощь, но спасти Ярослава не удалось.

    Сам Вячеслав Дацик находится в зоне спецоперации с 2023 года. Известный боец смешанных единоборств также получил ранение при выполнении боевой задачи в 2024 году.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации. Сын командующего 18-й армией ЮВО Василий Марзоев получил смертельное ранение при выполнении боевых задач.

    16 марта 2026, 05:27 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе произошел в результате атаки БПЛА на Кубани
    Tекст: Антон Антонов

    На территории нефтебазы в промышленной зоне Лабинска вспыхнул пожар после атаки беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В промзоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы», – говорится в сообщении оперативного штаба в Max.

    По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвуют четыре пожарных расчета, личный состав подразделений пожарно-спасательной службы, а также специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне после падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в пригороде Тихорецка.

    16 марта 2026, 00:41 • Новости дня
    ПВО сбила 28 украинских беспилотников над регионами России
    Tекст: Антон Антонов

    Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 мск до 23.00 мск 12 аппаратов были сбиты над Брянской областью, семь – в Московском регионе, из которых три направлялись на Москву. Воронежская область стала местом перехвата трех дронов, Белгородская и Смоленская – двух в каждой. По одному беспилотнику уничтожили над Курской и Тульской областями, сообщило ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 марта силы ПВО уничтожили 65 дронов в Московском регионе менее чем за 12 часов.

    15 марта 2026, 15:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении блиндажей и пунктов управления БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Южной группировки войск уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и укрытие ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения Южной группировки уничтожили три блиндажа, три пункта управления беспилотниками и укрытие с личным составом ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    В сообщении ведомства отмечается: «В ходе боевых действий разведчики 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск обнаружили два блиндажа с находящейся в них живой силой противника... Точными попаданиями артиллерии и FPV-дронов два блиндажа с находящейся в них живой силой противника были уничтожены».

    Также было ликвидировано укрытие с личным составом ВСУ. В районе Северска артиллеристы выявили и поразили еще один блиндаж с пехотой противника, а операторы беспилотников и артиллерийские расчеты уничтожили пикап с военнослужащими ВСУ.

    На Константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии обнаружили три пункта управления беспилотниками, с которых осуществлялись запуски дронов. После передачи координат артиллерии, точными ударами были уничтожены все три объекта, вместе с находящимся там личным составом ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    16 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    Глава МИД Бельгии раскритиковал предложение премьера о переговорах с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера дать Евросоюзу мандат на проведение переговоров с Россией «подрывает евросолидарность», заявил бельгийский вице-премьер и глава МИД Максим Прево.

    Прево подчеркнул, что этот шаг невозможен до тех пор, пока Москва не разрешит странам Евросоюза участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его мнению, именно Россия препятствует привлечению ЕС к переговорам по украинскому вопросу, а обсуждение нормализации отношений в текущих условиях, по его словам, может быть воспринято как «сигнал о слабости».

    Прево представляет партию франкоязычных неохристианских демократов «Вовлеченные» в коалиционном правительстве, тогда как Де Вевер – лидер националистической партии «Новый фламандский альянс». Тем временем министр обороны Тео Франкен, сторонник Де Вевера, продолжает активную кампанию в СМИ за милитаризацию Бельгии и усиление роли страны в противостоянии с Россией в рамках НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, де Вевер призвал Евросоюз начать переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Он назвал сделку с Москвой единственным решением. Де Вевер подчеркнул, что без переговорного мандата страны Евросоюза не смогут участвовать в переговорах, где США будут оказывать давление на Украину. Он также отметил, что итоговая сделка будет невыгодной для Евросоюза.

    16 марта 2026, 10:38 • Новости дня
    Дацик решил остаться в зоне СВО после гибели сына

    Tекст: Вера Басилая

    Боец ММА Вячеслав Дацик не прекратит участие в спецоперации на Украине, несмотря на смерть своего 21-летнего сына Ярослава в зоне боевых действий.

    Вячеслав Дацик останется в зоне проведения спецоперации на Украине даже после гибели сына, сообщили в семье спортсмена, передает ТАСС.

    Вячеслав лично доставит тело сына в Москву, где состоятся похороны.

    Самому Вячеславу Дацику сейчас 46 лет. В смешанных единоборствах он провел 15 боев, одержав семь побед, из которых три – нокаутом. В боксе на его счету десять поединков и семь выигранных встреч.

    Ранее 21-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика погиб в зоне спецоперации.

    16 марта 2026, 03:32 • Новости дня
    ПВО с начала суток сбила 20 летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых в понедельник на подлете к Москве БПЛА выросло до 20, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Еще пять БПЛА, летевших на Москву, сбито силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении главы города. Позднее Собянин опубликовал в Max еще два сообщения о том, что сбиты три и два БПЛА соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил о ликвидации десяти БПЛА на подлете к Москве.

    16 марта 2026, 07:29 • Новости дня
    Морпех сообщил о применении ВСУ мин-«цветов» на Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ применяют самодельные мины, замаскированные под растительность и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, сообщил командир подразделения беспилотных систем морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Хищник».

    «Хищник» сообщил, что боевики ВСУ используют самодельные мины, замаскированные под элементы растительности и сбрасываемые с тяжёлых беспилотников на добропольском направлении, передает РИА «Новости». По его словам, такие мины российские военные обнаружили при выдвижении к своим позициям.

    «Выдвигаясь к позициям, вдоль дороги обнаружили самодельные мины-«цветы». Они представляют собой металлический заострённый конус, внутри которого находится взрывчатое вещество», – рассказал морпех. Он уточнил, что устройство оснащено магнитным взрывателем.

    Детонация происходит при изменении магнитного поля, например, если к мине приближаются металлические предметы или техника. Такие мины сбрасываются с тяжёлых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Конусная часть мины втыкается в землю, а сверху устройство искусно маскируется под траву или листья, что значительно усложняет его обнаружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных мин от Минстратегпрома. На Украине изъяли бракованные мины после жалоб ВСУ.

    Обломки «Герани» упали на монумент Независимости в центре Киева
    Опубликованы кадры удара по полигону с колумбийскими наемниками на Украине
    Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа
    Горсовет польских Пыжиц решил снести памятник советским воинам
    Долина потребовала у мошенников через суд 176 млн рублей
    Эксперты заявили о начале блокировки Telegram

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать бархатцы в 2026 году: лунный календарь, сроки посева и секреты пышного цветения

      Бархатцы, или тагетес – одни из самых любимых цветов у российских садоводов. Яркие солнечные соцветия украшают клумбы все лето и не требуют сложного ухода. Чтобы получить обильное цветение, важно правильно выбрать время посадки. В 2026 году лунный календарь подскажет идеальные даты для посева как на рассаду, так и сразу в открытый грунт. Разбираемся во всех тонкостях выращивания этой неприхотливой, но эффектной культуры.

    • Полис ОМС в 2026 году: что это такое, как получить и какие услуги покрывает

      Каждому гражданину России положена бесплатная медпомощь в рамках программы ОМС (обязательное медицинское страхование). Как получить соответствующий полис, какие именно виды медицинского обслуживания покрываются с его помощью и какие новые услуги и обследования введены в рамках ОМС в 2026 году?

    • Как встать в очередь на квартиру: условия, документы, порядок

      Некоторые граждане России могут не покупать квартиру, а получить ее от государства бесплатно. Кто именно входит в соответствующую категорию, как встать на жилищный учет, какие документы для этого необходимы и каковы нормы предоставления жилья в таких случаях?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

