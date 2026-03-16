Tекст: Ольга Иванова

Россия будет добиваться выполнения целей спецоперации непосредственно «на земле», передает РИА «Новости». Глава МИД России Сергей Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Кении Мусалией Мудавади.

Лавров подчеркнул, что «Евросоюз сам себя дискредитировал по полной программе». Он отметил, что в заявлениях представителей Франции, Германии и брюссельских чиновников не видит ничего конструктивного для продвижения переговорного процесса.

Министр подтвердил приверженность России переговорному пути, однако, по его словам, поскольку «киевский режим к этому не готов», Москва продолжит реализовывать задачи спецоперации на территории Украины. Лавров добавил, что этот процесс уже идет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что визит французских представителей не принес новых предложений по урегулированию ситуации на Украине.