В России и за рубежом стартовала акция «Стена Памяти»

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатором выступило движение «Волонтеры Победы», а серия мемориальных стендов откроется не только в 89 регионах России, но и более чем в 20 странах мира при поддержке Россотрудничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 11 мая.

«На этих черно-белых фотографиях – наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Они сражались за свободу Родины у станков и в окопах, в госпиталях и на поле боя. Сегодня мы вновь открываем «Стены Памяти», чтобы еще раз сказать: их подвиг навсегда в памяти народа», – заявил и.о. исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев. Организаторы отметили, что акция объединяет поколения и подчеркивает цену, которой была достигнута Победа.

Центральная церемония прошла при участии почетных гостей, включая представителей «Волонтеров Победы», Национального центра «Россия», «Бессмертного полка России», «Юнармии», а также ветерана Великой Отечественной войны Сергея Романовича Сухорукова. Почетные гости и добровольцы первыми разместили портреты своих героев-родственников, положив начало череде памятных мероприятий по всей стране и за рубежом.

Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина подчеркнула значимость сохранения исторической памяти через такие инициативы. Она отметила, что акция позволяет каждому выразить благодарность героям войны и передать воспоминания будущим поколениям, а слова «товарищ» и «брат» сегодня символизируют единство российского народа.

Ветеран Сергей Сухоруков, переживший блокаду Ленинграда, во время открытия почтил память отчима-фронтовика. «Поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы! Желаю всем вам доброго здоровья, успехов и доброй памяти об этом празднике. Всегда передавайте своим детям и внукам память об этом великом событии, которое сплачивает нас», – сказал он.

Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина отметила, что «Стена Памяти» позволяет каждой семье рассказать историю своего героя, участвуя в народной акции. Герой Российской Федерации Владислав Головин добавил, что такие проекты особенно важны сегодня, когда истина о подвиге поколений Победителей должна передаваться напрямую – от сердца к сердцу.

«Стены Памяти» с 1 по 11 мая будут открыты для всех желающих разместить портреты своих родственников – участников войны. Мемориальные стенды размещены в общественных местах и становятся символом личного вклада каждой семьи в общую Победу. В первый день акции аналогичные стенды появились в Белгородской, Астраханской, Смоленской, Новгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и ряде других регионов.