  • Новость часаПодозреваемый в стрельбе у Белого дома в Вашингтоне служил в армии Афганистана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция хорошо заработает на русофобии Европы
    Актрисе Аглае Тарасовой назначили три года условно
    Греф назвал «торговым рабством» скидки на маркетплейсах
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», прошедших СВО
    Подозреваемый в стрельбе у Белого дома служил в армии Афганистана
    Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке
    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    Россия указала на отсутствие у Британии средств на содержание Украины
    МВФ оценил потребность Украины во внешнем финансировании
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    0 комментариев
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    11 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    6 комментариев
    27 ноября 2025, 08:43 • Новости дня

    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»

    Германия подготовила план «на случай войны с Россией»
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Германии разрабатывают «на случай войны с Россией» план, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, которая по территорий самой ФРГ проходить не будет, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на материалы плана, к которым оно получило доступ.

    Вооруженные силы Германии разрабатывают план переброски до 800 тыс. военных НАТО на восток, чтобы усилить оборону альянса в случае возможного конфликта с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Wall Street Journal.

    План получил название OPLAN DEU и предусматривает массовую переброску союзнических сил к предполагаемой линии фронта, которая проходить по территории ФРГ не будет.

    В статье говорится, что около двух с половиной лет назад группа высокопоставленных офицеров из Германии начала разрабатывать этот секретный документ. «На картах обозначены порты, реки, железные дороги и дороги, по которым они будут передвигаться, а также как будет осуществляться их снабжение и защита в пути», – цитирует издание материалы плана.

    Ключевая роль Германии на данном этапе – стать плацдармом для транспортировки войск и грузов на восток. Аналитики Wall Street Journal подчеркивают, что немецкая инфраструктура пока не подготовлена к военному сценарию, а бюрократия, ориентированная на мирное время, и требования к защите данных могут затруднить быструю мобилизацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз разрабатывает проект так называемого «военного Шенгена» для ускорения передвижения войск и техники по территории Европы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Запад ведет подготовку к возможной большой войне на европейском континенте.

    В странах на восточном фланге НАТО усиливают железнодорожную инфраструктуру для оперативной переброски сил и боеприпасов.

    25 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экономика ФРГ находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по настроениям граждан страны, по СМИ, которые не пытаются скрыть общего положения. В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 30-е годы прошлого столетия, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что большинство немецких городов оказалось на грани банкротства.

    «Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.

    Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.

    «Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».

    По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.

    Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.

    Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

    «Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».

    На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.

    Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (7)
    24 ноября 2025, 18:07 • Новости дня
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    Мерц связал Россию со своими усилиями по урегулированию украинского конфликта
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявления относительно мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

    «Россия должна сесть за стол переговоров. И если это возможно, то все усилия окупились», – отметил Мерц в своем выступлении, передает RT со ссылкой на Stern.

    Накануне Европейский Союз предложил свой план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий контроль третьих стран и постепенное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о выдвижении нового предложения по урегулированию на Украине, не раскрывая его деталей.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз отвергает возможность изменения границ Украины и не будет принимать меры, ослабляющие ВСУ.

    Комментарии (5)
    26 ноября 2025, 14:40 • Видео
    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 09:58 • Новости дня
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая «Национальная стратегия обороны страны на период 2025–2030 гг.» позволит Румынии стать второй армией после Польши на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны страны Йонуц Моштяну.

     Моштяну заявил о стремлении страны стать второй по силе армией на восточном фланге НАТО после Польши, передает ТАСС.

    В эфире канала Digi24 он пояснил, что обновленная «Национальная стратегия обороны страны на период 2025–2030 гг» задает новое направление развития армии и меняет прежний подход к военной политике государства.

    По словам министра, президент страны поставил задачу обеспечить лидерство после Польши на восточном направлении Североатлантического альянса. Глава оборонного ведомства отметил необходимость дальнейших инвестиций и совершенствования армии, а также призвал граждан признать важность увеличения расходов на оборону в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния подняла истребители для наблюдения за границей с Украиной.

    Ранее Военно-воздушные силы Румынии также поднимали по тревоге истребители F-16.

    В стране завершились учения Dacian Fall с участием 5 тыс. военных НАТО.

    Комментарии (21)
    25 ноября 2025, 10:01 • Новости дня
    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России

    Макрон: Европа находится в стратегической конфронтации с Россией

    Макрон заявил о стратегической конфронтации Европы и России
    @ PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув «угрозу» со стороны Москвы,

    Макрон заявил, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации, передает ТАСС.

    По словам Макрона, в последние годы противостояние вышло на новый уровень, от отметил, что Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами.

    Макрон вновь подчеркнул, что считает Россию главной угрозой для Европы. По его мнению, если европейские страны прекратят поддержку Украины, это будет расценено как проявление слабости. Президент Франции отметил необходимость показать, что Европа неуязвима перед лицом угроз.

    Власти Франции заняли вторую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что условия для возвращения России в формат G8 не сложились. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учета интересов всех стран Евросоюза.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что европейские страны саботируют миротворческие усилия и готовятся к войне против России.

    Президент России Владимир Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Комментарии (8)
    26 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    «Коалиция желающих» захотела «полностью использовать» замороженные активы России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» подчеркнула важность принятия решения о долгосрочном финансировании Киева, включая «полное использование замороженных российских активов», говорится в совместном заявлении канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении по итогам видеоконференции «коалиции желающих» подчеркивается, что скорейшее принятие решения о долгосрочном финансировании Украины, в том числе «за счет полного использования замороженных российских активов», имеет решающее значение, передает ТАСС.

    Стармер заявил, что «нельзя прекращать поддержку Украины». «Великобритания готова сотрудничать с ЕС в предоставлении финансовой поддержки, используя замороженные активы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Украины за счет российских активов ключевой темой видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио. СМИ сообщали, что страны Евросоюза не достигли прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Bild: Города Германии испытывают критический дефицит бюджета
    Bild: Города Германии испытывают критический дефицит бюджета
    @ Jorg Carstensen/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Почти все немецкие города рискуют оказаться банкротами из-за острейшей нехватки средств на исполнение социальных обязательств, такие данные предоставили со ссылкой городские власти и муниципалитеты.

    Бюджетный дефицит немецких городов и муниципалитетов по итогам текущего года достигнет примерно 30 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Причиной называют уменьшение доходов на фоне промышленного кризиса и рост расходов, в первую очередь на социальные нужды.

    Мэр Эссена Томас Куфен заявил, что практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства из-за огромного дефицита. Наиболее сложная ситуация сложилась в Берлине, где нехватка средств составила 4,3 млрд евро.

    Второе место занимает Кельн с дефицитом около 0,6 млрд евро, затем следует Дюссельдорф – примерно 0,4 млрд евро, за ним Дортмунд с более чем 0,3 млрд евро.

    Bild отмечает, что в случае развитии ситуации по такому сценарию, местным властям придется радикально сократить расходы в социальном секторе. «Финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций – все это станет предметом обсуждения. Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – заключает издание.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что жители Восточной Германии разочарованы результатами объединения с Западной Германией ввиду экономического упадка и отношения к себе в стране.

    До этого дефицит бюджета общин Германии дошел до рекордного показателя в 19,7 млрд евро.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил низкий уровень трудоустройства украинских беженцев, он считает необходимым отмену для них базового пособия для стимулирования к трудоустройству.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично выразил возмущение низким уровнем занятости среди украинских беженцев на территории Германии. На заседании германского объединения работодателей BDA Мерц заявил, что Германия демонстрирует один из самых низких в Евросоюзе показателей занятости украинских беженцев – менее 30%. Он отметил, что в ряде других стран ЕС этот показатель достигает 70-80%, передает ТАСС.

    Мерц добавил, что если украинские беженцы способны работать, то не должны являться получателями базовых социальных пособий.

    По словам канцлера, невыплата базового пособия для украинских беженцев приведет к тому, что «их стимулы к трудоустройству или вообще к выходу на рынок труда в Германии значительно повысятся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Украинцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, перестанут выплачивать стандартные пособия по безработице. Трудоспособным беженцам теперь придется искать работу или проходить интеграционные курсы.

    Власти Германии уравняли украинских беженцев в правах с выходцами из других стран.

    Комментарии (4)
    24 ноября 2025, 23:07 • Новости дня
    Швеция захотела закупить дальнобойные крылатые ракеты для ударов по России

    SVT: Вооруженные силы Швеции хотят закупить ракеты дальностью до 2 тыс. км

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Швеции рассматривают возможность закупки новых крылатых ракет, способных поражать цели в глубине России на дальности до 2 тыс. км, сообщает телеканал SVT.

    По данныи телеканала SVT, Вооруженные силы Швеции планируют закупить крылатые ракеты с дальностью до 2 тыс. км, которые способны поражать цели на территории России, передает ТАСС.

    Такая инициатива отражена в докладе руководства армии страны и связана с выполнением новых задач в рамках вступления Швеции в НАТО.

    Начальник Генштаба Карл-Юхан Эдстрем подчеркнул, что в случае «нападения России на НАТО», эти ракеты позволят наносить удары по командным пунктам, датчикам и важнейшей инфраструктуре. В документе уточняется, что широкая дальность поражения станет одним из важнейших компонентов оборонной стратегии королевства.

    Помимо ракет, доклад отмечает необходимость замены устаревающих минных тральщиков из-за «роста угроз» торговому флоту.

    Шведский Генштаб называет приоритетом контроль над Балтийским морем, усиление противовоздушной и противоракетной обороны, развитие киберзащиты, беспилотных систем, обеспечения логистики и защиты подразделений, чтобы отвечать современным вызовам для сил альянса.

    Власти Швеции заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее сообщалось, что Эстония намерена закупить у Южной Кореи ракетные системы, которые могут осложнить обстановку на российском Северо-Западе.

    Президент России Владимир Путин пообещал ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Комментарии (4)
    26 ноября 2025, 18:41 • Новости дня
    Мерц: Европа не поможет России победить на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа не будет длать уступки, которые помогли бы России быстрее завершить конфликт на Украине.

    Как сообщает The Guardian, Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно «только при участии Киева и с учетом мнения европейских государств», передает «Газета.Ru». «Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине», – подчеркнул канцлер.

    Политик заверил, что правительство Германии останется на стороне Киева столько, сколько потребуется и планирует использовать для этого замороженные российские активы. Мерц добавил, что Россия теоретически могла бы завершить конфликт в короткие сроки, но подчеркнул, что уступки в виде капитуляции Украины исключены.

    «Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», – заявил канцлер.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе

    Макрон: Коалиция желающих после конфликта может разместить силы в Киеве и Одессе

    Макрон допустил размещение сил «коалиции желающих» в Киеве и Одессе
    @ Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах международной коалиции разместить после завершения конфликта свои силы вдали от линии фронта, в том числе в Киеве и Одессе, сообщает телеканал BFM.

    По словам Макрона, коалиция желающих может разместить свои силы на Украине после завершения конфликта, при этом базы резервных подразделений планируется создать в Киеве и Одессе, пишут «Ведомости».

    Французский лидер подчеркнул, что речь идет не о размещении на передовой, а на второй линии «для проведения обучения и операций по обеспечению безопасности, как мы это делаем в других странах». Он отметил, что коалиция придерживается принципа невмешательства в боевые действия.

    Макрон добавил, что авиационные силы коалиции могут располагаться в соседних государствах, чтобы минимизировать риски прямой эскалации. Он уточнил, что 25 ноября состоится совещание «коалиции желающих» в формате видеоконференции для обсуждения дальнейших шагов.

    По данным The Telegraph, ранее глава правительства Британии Кир Стармер предлагал пересмотреть стратегию по отношению к России и рассматривал создание миротворческих сил для поддержки возможного мирного соглашения. Такие идеи связаны с дискуссией о формах международного присутствия на Украине после войны.

    Власти России негативно относятся к подобным предложениям. Министр иностранных дел Сергей Лавров в сентябре заявлял, что любые миротворцы на Украине будут рассматриваться как оккупационные силы и станут законной целью для российских военных.

    Ранее Макрон заявлял о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине после прекращения огня.

    Британские власти утвердили план по вводу военного контингента для обучения, поддержки и патрулирования украинских сил, который предусматривает размещение в глубоком тылу.

    МИД России подчеркивал, что Москва не согласна с размещением на Украине контингентов стран НАТО, считая это крайне опасным сценарием.

    Комментарии (3)
    24 ноября 2025, 11:08 • Новости дня
    Румыния подняла истребители по тревоге для наблюдения за границей с Украиной

    Румыния отправила четыре самолета на перехват целей у Измаила на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на 24 ноября истребители ВВС Румынии и Германии были подняты по тревоге из-за обнаружения воздушных целей рядом с границей с Украиной, сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

    Министерство национальной обороны Румынии опубликовало заявление, в котором сообщается о вылете двух истребителей Eurofighter Typhoon, принадлежащих ВВС Германии, а также двух истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии, передает ТАСС.

    Самолеты были подняты по тревоге ночью для оценки воздушной ситуации на украинской границе. Это произошло после того, как радиолокационная система обнаружила воздушные цели в направлении украинского Измаила.

    В заявлении уточняется, что немецкие Eurofighter Typhoon были задействованы как часть усиленной воздушной полиции НАТО. В 1.45 (00.45 по московскому времени) после нового обнаружения целей в 30 километрах севернее острова Змеиный, два F-16 ВВС Румынии также были направлены в воздух. Проникновение объектов в воздушное пространство Румынии не было зафиксировано.

    После завершения миссии все воздушные суда вернулись на свои базы: 57-я авиабаза Михаил-Когэлничану в уезде Констанца и 86-я авиабаза в Борче, уезд Кэлэраш.

    До этого два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты по тревоге в ночь на 22 ноября.

    Румыния ранее сообщила о перехвате якобы российского беспилотника.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 11:33 • Новости дня
    Рютте назвал прогноз Испании по военным расходам нереалистичным

    Генсек НАТО Рютте назвал прогноз Испании по военным расходам нереалистичным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил мнение, что прогноз Испании по оборонным расходам нереалистичен, а страна вскоре поймет это.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что прогноз Испании по военным расходам не соответствует реальности, передает ТАСС.

    В интервью испанской газете El Pais Рютте заявил: «Нет, [прогноз] нереалистичен. Испания скоро увидит, что также должна тратить от 3,4% до 3,6% [ВВП]».

    Он объяснил, что исчерпывающие расчеты показывают необходимость увеличения вложений до 3,5% от ВВП, поскольку нынешние 2,1% оказываются недостаточными для исполнения обязательств перед альянсом. Ранее Мадрид указывал на готовность выделять порядка 2% ВВП на оборонные нужды.

    Рютте подчеркнул особую роль Соединенных Штатов как основного гаранта безопасности в Европе, ссылаясь на существование у США ядерного щита и значительного военного присутствия на Европейском континенте.

    По мнению генсека, члены альянса формально равны, однако «США – безусловно исключение в этом ряду». Также он отметил, что положительно относится к президенту США Дональду Трампу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем военных закупок Испании у США превысил 4,5 млрд долларов за два года. Испания вместе с Италией, Британией и Швецией присоединилась к операции «Восточный страж».

    США ранее решили разместить на базе в Испании эсминец нового поколения.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 11:24 • Новости дня
    Миниобороны Румынии зафиксировало два вторжения БПЛА со стороны Украины

    ВВС Румынии сообщили о вторжении беспилотника в воздушное пространство страны

    Tекст: Вера Басилая

    В двух районах Румынии утром были зафиксированы два вторжения неопознанных беспилотников в воздушное пространство страны, гражданам приходилось направлять сигналы тревоги Ro-Alert, сообщило Министерство обороны Румынии.

    ВВС Румынии зафиксировали два инцидента с проникновением беспилотного летательного аппарата в национальное воздушное пространство, передает ТАСС.

    Согласно данным военного ведомства, утром 25 ноября был обнаружен объект, направлявшийся к границе в районе уезда Тулча. Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Германии вылетели с авиабазы Михаил-Когэлничану для оценки ситуации.

    Как отмечается в сообщении, цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи населенного пункта Килия-Веке, и жителям уезда Тулча передали сигнал тревоги через систему Ro-Alert. В 07:11 по местному времени радиолокационный контакт с целью был зафиксирован над территорией Украины, за пределами румынской границы.

    В 07:37 два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС были подняты в воздух с авиабазы в Борче, а жителям соседнего уезда Галац также передали сигнал тревоги. В 07:50 по местному времени радиолокационные системы ВВС Румынии вновь обнаружили нарушение воздушного пространства, в этот раз в районе Галац, зафиксировав контакт с целью с помощью истребителя F-16.

    Происхождение беспилотника не называется. Минобороны Румынии продолжает вести мониторинг ситуации.

    Ранее сообщалось, что власти Румынии отправили четыре самолета для перехвата целей у Измаила на Украине.

    В ночь на 22 ноября два истребителя F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии были подняты по тревоге.

    Румыния ранее заявила о перехвате якобы российского беспилотника.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 05:16 • Новости дня
    Из плана США по Украине убрали пункт о размещении истребителей в Польше

    Замминистра Польши Залевский: Пункт плана США по Украине об истребителях отпал

    Tекст: Антон Антонов

    Из предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине исключен пункт о размещении европейских истребителей в Польше, сообщил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

    «Да, он отпал», – приводит слова Залевского РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    По словам Залевского, принято решение не добавлять в документ положения, предполагающие развертывание каких-либо военных сил на территории стран НАТО. Он уточнил, что пункт рассматривался, однако пришли к выводу, что в подобного рода документ такие предложения включаться не должны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Мерц заявил о значительном сокращении числа беженцев в Германии
    Мерц заявил о значительном сокращении числа беженцев в Германии
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В сентябре 2025 года число первичных заявлений на убежище в Германии снизилось более чем на 60% по сравнению с прошлым годом, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    По его словам, количество первичных ходатайств о предоставлении убежища в сентябре 2025 года снизилось более чем на шестьдесят процентов по сравнению с сентябрем 2024 года, передает РИА «Новости».

    Эти данные Мерц озвучил во время выступления на заседании германского объединения работодателей (BDA), заявив в прямой речи: «Это первый действительно крупный успех новой миграционной политики и политики в отношении предоставления убежища».

    Мерц считает результат следствием проводимой новой миграционной политики и отметил, что снижение числа заявлений связано с усилением контроля на внутренних границах.

    Он добавил, что власти Германии продолжат меры по ограничению нелегальной миграции и будут ужесточать подход к регистрации просителей убежища.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцам, которые приехали в Германию после первого апреля 2025 года, перестанут выплачивать привычные пособия по безработице.

    Правительство Германии утвердило изменения, согласно которым новая категория украинцев утратит право на получение «гражданского пособия» Burgergeld.

    Ранее Мерц заявил, что попросил Владимира Зеленского обеспечивать службу молодых украинцев в своей стране.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о контроле ВС России над 90% Волчанска
    Euroclear предупредил о росте долгов ЕС из-за использования российских активов
    Трамп объявил о прекращении всех субсидий и выплат в адрес ЮАР
    Власти ДНР решили ликвидировать часть угольных шахт
    Никарагуа установила торговые связи с Донецком и Севастополем
    У родни экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли 70 счетов
    Верховный суд отклонил жалобу Разина на решение по правам на песни «Ласкового мая»

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать. Подробности

    Перейти в раздел

    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России

    Президент Владимир Путин утвердил новую стратегию государственной нацполитики до 2036 года. Документ устанавливает принципиально новый статус русского народа, языка и культуры в госполитике. Как отмечают эксперты, государство берет на себя обязательство активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности, что кардинально меняет сложившуюся за последние десятилетия практику в области миграции. Подробности

    Перейти в раздел

    В Латвии увольняют прикормленных русофобов

    «Конечная участь предателя всегда горька и постыдна. Это расходный материал, от которого избавляются, как только он исчерпает свою полезность». Такими словами эксперты комментируют решение о закрытии последнего государственного русскоязычного радио в Латвии. Ради чего его создавали – и почему закрывают сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации