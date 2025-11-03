  • Новость часаПодполье сообщило о взрыве на площадке техники ВСУ под Харьковом
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    3 ноября 2025, 09:10 • В мире

    «Военный Шенген» столкнулся с хитростью европейских чиновников

    «Военный Шенген» столкнулся с хитростью европейских чиновников
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС. В рамках инициативы Брюссель планирует создать фонд транспортной техники для переброски военного оборудования между государствами. Однако чиновники в Европе поняли – за счет этих расходов можно решить старые транспортные проблемы своих регионов, если выдать их за военную необходимость. Но это не значит, что России можно ослабить бдительность.

    Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран НАТО и ЕС работает над планом быстрого перемещения военной техники по территории Европы. Как сообщает Financial Times, инициатива предполагает создание специального парка, состоящего из паромов, грузовиков и поездов, которые будут участвовать в переброске вооружений в случае прямого конфликта с Россией.

    Кроме того, уже в ноябре в ЕК планирует обсудить упрощение таможенных процедур внутри объединения для военных объектов, что позволит улучшить соответствующую транспортную инфраструктуру. Примечательно, что о необходимости и важности данного шага также заявили в Эстонии.

    Так, глава минобороны республики Ханно Певкур в своем недавнем интервью вспомнил о проекте «военного Шенгена», который должен позволить государствам объединения  оперативно перемещать технику внутри ЕС, при этом минуя бюрократические формальности. При этом о важности «безбарьерной» армейской логистики в Старом Свете говорят не первый год.

    Еще в 2017 году в Европе была создана программа «Военная мобильность» (Military Mobility), одним из инициаторов которой был Бен Ходжес – экс-командующий армией США в союзе. В частности, он активно критиковал бюрократические проволочки европейских военных, указывая, что согласование переброски войск из Германии в Польшу занимает несколько недель.

    Задачей проекта стало повышение эффективности логистической взаимосвязанности армий ЕС. Наибольшего успеха в ее реализации достигли Германия, Нидерланды и Польша, которые еще в январе 2024 года  подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники.

    Уже тогда эксперты отмечали, что линия «Амстердам-Берлин-Варшава» в принципе является наиболее важной для поддержания «военного Шенгена» Европы, поскольку именно в порты Нидерландов приходит наибольшее количество американской техники, откуда его можно отправить в главный восточный «хаб» НАТО – Польшу.

    «В военном отношении Евросоюз всегда представлял собой крайне хилую конфедерацию стран. За долгие годы существования объединения его членам так и не удалось выработать, например, единых стандартов командования, что затрудняет согласование и общей оборонной политики», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В принципе, подобное положение дел устраивало Европу еще в начале XXI века. Но к 2016 году в Старом Свете сложилось понимание, что США рано или поздно покинут регион, переложив ответственность за будущее ЕС на плечи самого Брюсселя. На этом фоне в организации начали задумываться о необходимости более глубокой армейской интеграции», – пояснил он.

    «И связывание транспортной инфраструктуры в этом плане – задача номер один. Так и возникла идея «военного Шенгена»: единого пространства, в пределах которого не будет ни логистических, ни бюрократических препятствий для перемещения техники с Запада на Восток и обратно», – уточнил собеседник.

    «Но столь амбициозная задача, конечно, не может обойтись без проблем.

    Главный препон – традиционное для европейских государств отсутствие представлений о Старом Свете как о едином военном пространстве. Исторически вся необходимая инфраструктура выстраивалась «сжато», на уровне национального государства, без значимых выходов на другие территории», – добавляет эксперт.

    «Сегодня это больно «аукается» Брюсселю. Ситуация с восточной частью объединения еще хуже. И судя по всему, усилить интеграцию двух частей ЕС в настоящий момент – их основная задача. Например, уже имеются планы по созданию «топливопровода» из Германии в Польшу. Стоить подобные проекты будут немало. Но, кажется, Европа решила проблему с финансированием», – продолжает собеседник.

    «Напомню, что в рамках саммита НАТО страны ЕС все же признали необходимость выделения на нужды безопасности 5% от ВВП. При этом им удалось выбить важную уступку со стороны США: 2% можно будет использовать для улучшения инфраструктуры объединения.

    На эти деньги и будут отстраивать логистику.

    Кстати, вполне возможно, что с помощью подобной лазейки ЕС попытаются подтянуть и собственное социальное благополучие. Например, уже сейчас активно обсуждается идея строительства моста на Сицилию. Инициатива в военном отношении сомнительная. Но провести ее в бюджет вполне реально – главное корректно обосновать», – считает Анпилогов.

    «Военный Шенген» рискует превратиться в длительный процесс перетягивания «лоскутного финансового одеяла», соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Все прекрасно понимают: любая армейская инициатива, организованная под антироссийские лозунги – это возможность решить старые проблемы в области экономики и инфраструктуры», – уточняет он.

    «В этом отношении крайне примечательно, что об идее так часто напоминают именно государства Прибалтики. У них в целом достаточно слабо развита логистическая инфраструктура, но за счет общих средств можно построить новые мосты, связать дорогами села и города. Надо только обосновать проект с военной точки зрения.

    Эстония – не единственная страна, желающая улучшить свою инфраструктуру через финансирование из Брюсселя.

    «Уверен, что в рамках обсуждений предлагается огромное количество «важных трасс», без которых единую логистическую среду создать невозможно. Данное обстоятельство в сочетании с медлительностью брюссельской бюрократии значительно тормозит реализацию планов ЕС. Однако недооценивать сам концепт «военного Шенгена» не стоит – европейцы настроены серьезно», – полагает собеседник.

    «В организации создается немало инфраструктурных проектов, которые связывают разрозненные военные возможности стран Евросоюза. Кроме того, стоит учитывать, что Старый Свет не планирует включать в будущий транспортный коридор абсолютно всех членов ЕС», – акцентирует эксперт.

    «Для достижения их целей достаточно линии Голландия-Германия-Польша-Прибалтика. Между ними уже имеется более-менее развитая логистика. Вполне возможно, что именно эти государства и станут основными получателями техники для перевозки вооружений. И это России следует это учитывать при планировании обороны», – заключил Козюлин.

