«Военный Шенген» столкнулся с хитростью европейских чиновников

Tекст: Евгений Поздняков

Еврокомиссия (ЕК) совместно с правительствами стран НАТО и ЕС работает над планом быстрого перемещения военной техники по территории Европы. Как сообщает Financial Times, инициатива предполагает создание специального парка, состоящего из паромов, грузовиков и поездов, которые будут участвовать в переброске вооружений в случае прямого конфликта с Россией.

Кроме того, уже в ноябре в ЕК планирует обсудить упрощение таможенных процедур внутри объединения для военных объектов, что позволит улучшить соответствующую транспортную инфраструктуру. Примечательно, что о необходимости и важности данного шага также заявили в Эстонии.

Так, глава минобороны республики Ханно Певкур в своем недавнем интервью вспомнил о проекте «военного Шенгена», который должен позволить государствам объединения оперативно перемещать технику внутри ЕС, при этом минуя бюрократические формальности. При этом о важности «безбарьерной» армейской логистики в Старом Свете говорят не первый год.

Еще в 2017 году в Европе была создана программа «Военная мобильность» (Military Mobility), одним из инициаторов которой был Бен Ходжес – экс-командующий армией США в союзе. В частности, он активно критиковал бюрократические проволочки европейских военных, указывая, что согласование переброски войск из Германии в Польшу занимает несколько недель.

Задачей проекта стало повышение эффективности логистической взаимосвязанности армий ЕС. Наибольшего успеха в ее реализации достигли Германия, Нидерланды и Польша, которые еще в январе 2024 года подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники.

Уже тогда эксперты отмечали, что линия «Амстердам-Берлин-Варшава» в принципе является наиболее важной для поддержания «военного Шенгена» Европы, поскольку именно в порты Нидерландов приходит наибольшее количество американской техники, откуда его можно отправить в главный восточный «хаб» НАТО – Польшу.

«В военном отношении Евросоюз всегда представлял собой крайне хилую конфедерацию стран. За долгие годы существования объединения его членам так и не удалось выработать, например, единых стандартов командования, что затрудняет согласование и общей оборонной политики», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«В принципе, подобное положение дел устраивало Европу еще в начале XXI века. Но к 2016 году в Старом Свете сложилось понимание, что США рано или поздно покинут регион, переложив ответственность за будущее ЕС на плечи самого Брюсселя. На этом фоне в организации начали задумываться о необходимости более глубокой армейской интеграции», – пояснил он.

«И связывание транспортной инфраструктуры в этом плане – задача номер один. Так и возникла идея «военного Шенгена»: единого пространства, в пределах которого не будет ни логистических, ни бюрократических препятствий для перемещения техники с Запада на Восток и обратно», – уточнил собеседник.

«Но столь амбициозная задача, конечно, не может обойтись без проблем.

Главный препон – традиционное для европейских государств отсутствие представлений о Старом Свете как о едином военном пространстве. Исторически вся необходимая инфраструктура выстраивалась «сжато», на уровне национального государства, без значимых выходов на другие территории», – добавляет эксперт.

«Сегодня это больно «аукается» Брюсселю. Ситуация с восточной частью объединения еще хуже. И судя по всему, усилить интеграцию двух частей ЕС в настоящий момент – их основная задача. Например, уже имеются планы по созданию «топливопровода» из Германии в Польшу. Стоить подобные проекты будут немало. Но, кажется, Европа решила проблему с финансированием», – продолжает собеседник.

«Напомню, что в рамках саммита НАТО страны ЕС все же признали необходимость выделения на нужды безопасности 5% от ВВП. При этом им удалось выбить важную уступку со стороны США: 2% можно будет использовать для улучшения инфраструктуры объединения.

На эти деньги и будут отстраивать логистику.

Кстати, вполне возможно, что с помощью подобной лазейки ЕС попытаются подтянуть и собственное социальное благополучие. Например, уже сейчас активно обсуждается идея строительства моста на Сицилию. Инициатива в военном отношении сомнительная. Но провести ее в бюджет вполне реально – главное корректно обосновать», – считает Анпилогов.

«Военный Шенген» рискует превратиться в длительный процесс перетягивания «лоскутного финансового одеяла», соглашается Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД. «Все прекрасно понимают: любая армейская инициатива, организованная под антироссийские лозунги – это возможность решить старые проблемы в области экономики и инфраструктуры», – уточняет он.

«В этом отношении крайне примечательно, что об идее так часто напоминают именно государства Прибалтики. У них в целом достаточно слабо развита логистическая инфраструктура, но за счет общих средств можно построить новые мосты, связать дорогами села и города. Надо только обосновать проект с военной точки зрения.

Эстония – не единственная страна, желающая улучшить свою инфраструктуру через финансирование из Брюсселя.

«Уверен, что в рамках обсуждений предлагается огромное количество «важных трасс», без которых единую логистическую среду создать невозможно. Данное обстоятельство в сочетании с медлительностью брюссельской бюрократии значительно тормозит реализацию планов ЕС. Однако недооценивать сам концепт «военного Шенгена» не стоит – европейцы настроены серьезно», – полагает собеседник.

«В организации создается немало инфраструктурных проектов, которые связывают разрозненные военные возможности стран Евросоюза. Кроме того, стоит учитывать, что Старый Свет не планирует включать в будущий транспортный коридор абсолютно всех членов ЕС», – акцентирует эксперт.

«Для достижения их целей достаточно линии Голландия-Германия-Польша-Прибалтика. Между ними уже имеется более-менее развитая логистика. Вполне возможно, что именно эти государства и станут основными получателями техники для перевозки вооружений. И это России следует это учитывать при планировании обороны», – заключил Козюлин.