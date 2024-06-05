НАТО упрощает пути к границам России

НАТО создает новые логистические маршруты на случай войны с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

НАТО разрабатывает многочисленные сухопутные коридоры для переброски войск и бронетехники США к линии фронта в случае начала крупной войны с Россией. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. Предполагается, что для высадки американских военных будут подготовлены пять портов ЕС, которые станут началом дальнейших логистических маршрутов.

Официальные представители альянса отмечают, что существующие планы предполагают прибытие сил США в порт Роттердам (Нидерланды). Затем солдаты пересядут на поезда и направятся в Польшу через территорию Германии. По мнению экспертов, на текущий момент данный маршрут можно считать наиболее проработанным.

Еще в январе Амстердам, Берлин и Варшава подписали декларацию о создании коридора для перемещения войск и техники. Данное решение сопровождалось информацией о намерении западных стран разработать «военный Шенген», позволяющий военным свободно перемещаться в границах стран ЕС и тем самым упростить переброску живой силы и техники с запада на восток.

Тогда же военный эксперт Александр Бартош спрогнозировал, что «военный Шенген» будет расширяться на территорию всего ЕС. Из данных The Telegraph следует, что этот прогноз подтвердился: чтобы сделать менее уязвимыми порты в Нидерландах и Германии, в НАТО решили обустроить альтернативные маршруты, сообщил Александер Зольфранк, глава объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC).

Для этого предлагается задействовать порты Италии, Греции и Турции, откуда войска могут направиться в Словению, Хорватию и Болгарию, а затем разместиться в Венгрии или Румынии. Последняя представляет для объединения особый интерес, поскольку может служить опорой для сил альянса, расположенных на Балканах.

Кроме того, в марте в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы альянса. Как сообщало издание Euronews, военный объект займет территорию площадью 2,8 тыс. гектаров и будет расположен в районе Констанцы. По предварительным подсчетам, стоимость проекта оценивается в 2,5 млрд евро. Возводимая инфраструктура сможет принять до 10 тыс. солдат альянса и членов их семей.

В целом усиление НАТО на юге Европы носит комплексный характер. Так, в марте объединение завершило модернизацию бывшей советской базы в Албании. Общая сумма трат на данную инфраструктуру составила 50 млн евро. При внедрении системы «военного Шенгена» коридор, ведущий от Балкан до Румынии, может создать колоссальные угрозы для безопасности России.

Схожие действия предпринимаются и на севере Европы. В материале The Telegraph отмечается, что еще одним альтернативным маршрутом станет линия Норвегия – Швеция – Финляндия. Издание подчеркивает, что все коридоры подразумевают отсутствие каких-либо ограничений на перемещение военных грузов альянса.

В этой связи эксперты считают, что логистические планы НАТО не привносят новых угроз для безопасности России, но заметно усилят уже имеющиеся. Разветвленность маршрутов позволит альянсу снизить риски для логистического коридора Нидерланды – Германия – Польша и в сокращенные сроки перебрасывать контингенты к границам РФ по другим маршрутам.

«НАТО продолжает усиливать логистическую интеграцию внутри ЕС. Происходящее является закономерным развитием инициативы по созданию «военного Шенгена», который, по сути, уже реализован между тремя странами: Нидерландами, Германией и Польшей», – сказал Вадим Козюлин, военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Данный коридор, пожалуй, является наиболее важным для объединения.

Дело в том, что основные порты, куда доставляются американские вооружения в Европу, расположены именно в Нидерландах. ФРГ, в свою очередь, имеет репутацию одной из наиболее мощных держав в ЕС, а Польша обладает колоссальным стратегическим значением из-за близости к Украине», – отмечает он.

«Поэтому ускоренная работа альянса по устранению логистических барьеров между тремя государствами выглядит логичной. Два остальных маршрута, о которых пишет издание The Telegraph, призваны усилить маневренные возможности НАТО и минимизировать риски, связанные с возможной остановкой работы коридора Нидерланды – Германия – Польша», – уточняет собеседник.

«В то же время линия Норвегия – Швеция – Финляндия позволит альянсу предпринимать более решительные действия на севере. Техника и военные объединения и раньше могли достаточно свободно перемещаться по данным странам, но сейчас запускается процесс унификации законодательства в сфере логистики. Это позволит им увеличить скорость прибытия в необходимую точку», – подчеркивает эксперт.

«Еще одно направление, которое планируют развивать в НАТО, проходит через Балканы. Члены объединения, расположенные здесь, вступили в альянс относительно недавно. Таким образом, можно констатировать начало работ по их более глубокой интеграции в общие системы», – акцентирует он.

«Здесь же имеется крупнейшая танковая база США в Европе. Она находится в Косово, поэтому включить ее в контекст НАТО достаточно проблематично. А флагманом на данном направлении станет Румыния – сильное, по меркам альянса, государство, которое, скорее всего, будет аккумулировать силы на балканском направлении», – считает собеседник.

«Принципиальным образом эти процессы для России ничего не меняют, но усиливают имеющиеся угрозы.

То есть сам факт активного перемещения войск внутри альянса не нов. Но сейчас идет улучшение работы уже имеющихся механизмов. Поэтому Москве важно продолжить усилия по укреплению наших границ и наращиванию потенциала войск, расположенных вблизи от государств НАТО», – уточняет Козюлин.

Учитывая это, вторым по опасности для России логистическим маршрутом НАТО может стать именно северный коридор, считает член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. «Это создает угрозу для Санкт-Петербурга, соседних с ним регионов, а также для баз нашего Северного флота и Ленинградского военного округа в целом», – сказал он.

«Роттердам, в свою очередь, давно был обозначен странами НАТО в качестве основного перевалочного пункта для доставки военной техники и живой силы в Европу. Маршруты от него к границе Белоруссии и Калининградской области России уже проработаны альянсом. Кроме того, рассматривается вариант пути через Болгарию и Румынию. Подобные действия являются эскалацией ситуации на континенте и создают угрозу для нас», – отмечает собеседник.

«А раз так, то России надо реагировать на возникшую опасность. Для этого желательно создавать дополнительные ударные силы и средства, которые при необходимости можно использовать для огневого воздействия на транспортные хабы противника. Иными словами, речь идет о нанесении ударов по транспортной инфраструктуре, а также сухопутным и морским конвоям. В случае начала конфликта это позволит нарушить логистику НАТО в Европе, но к такому повороту событий нужно готовиться заранее», – резюмирует Бартош.