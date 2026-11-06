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Активисты попытались прорваться на стройку дата-центра Microsoft в Амстердаме
ANP: В Амстердаме около 100 человек штурмовали стройку дата-центра Microsoft
В Амстердаме около 100 активистов предприняли попытку проникнуть на территорию строящегося дата-центра корпорации Microsoft, для сдерживания толпы полиция применила дубинки.
Акцию организовала группа Geef Tegengas, выступающая за остановку строительства объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ANP. Многие протестующие скрыли свои лица. Полиция окружила их и применила дубинки, однако активисты продолжили попытки прорвать оцепление.
Это не первый подобный инцидент: в июне десятки активистов блокировали ту же строительную площадку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг корпорация Microsoft отказалась расширять вычислительные мощности дата-центра в Техасе из-за победы кандидата от Демократической партии на выборах губернатора.
В октябре полиция Финляндии завела дело из-за строительства дата-центра «дочки» Google.