Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.0 комментариев
Microsoft отказалась расширять дата-центр в Техасе после победы демократа
FT: Microsoft отказалась от расширения ЦОДа в Техасе из-за победы демократа
Американская корпорация Microsoft решила не увеличивать вычислительные мощности своего центра обработки данных в Техасе на фоне избрания губернатором представителя Демократической партии.
Корпорация Microsoft отказалась от возможности вдвое увеличить действующий контракт на аренду мощностей в центре обработки данных Nscale в Техасе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Осенью прошлого года компании договорились об аренде около 240 мегаватт мощностей с возможностью расширения до 500 мегаватт. Отказ от опциона может лишить Nscale миллиардов долларов будущей выручки, если площадка не найдет новых клиентов.
Издание объясняет решение корпорации победой на губернаторских выборах кандидата от демократов. Представители этой партии известны скептицизмом по отношению к искусственному интеллекту и призывали к немедленному мораторию на строительство новых центров обработки данных в США.
В октябре Microsoft уже отказалась от аренды строящегося центра обработки данных в Британии из-за задержек с его подключением к электросети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись подъемом ключевых индексов на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс.
Между тем торги на Токийской фондовой бирже завершились падением котировок из-за опасений инвесторов об ужесточении регулирования искусственного интеллекта после победы демократов на выборах в США.