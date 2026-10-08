Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Джордана назвали главным кандидатом на пост лидера республиканцев в Конгрессе
Fox News: Джим Джордан может стать лидером республиканцев в Конгрессе
Американские конгрессмены ожидают смены руководства Республиканской партии в случае проигрыша на ноябрьских выборах, а главным претендентом на пост лидера меньшинства стал председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан.
Многие члены Республиканской партии ожидают перехода контроля над Палатой представителей к демократам после выборов в ноябре. В этом случае действующий спикер Майк Джонсон, вероятнее всего, уйдет в отставку, пишет Fox News.
Одним из наиболее вероятных кандидатов на должность лидера республиканского меньшинства источники издания называют Джима Джордана. Он пользуется широкой поддержкой консерваторов и активно помогает другим политикам в ходе текущей предвыборной кампании. При этом сам конгрессмен заявлял, что сосредоточен исключительно на сохранении партийного большинства.
Главным конкурентом Джордана в борьбе за руководящий пост может стать лидер нынешнего большинства Стив Скализ, который занимает высокие посты в партии с 2014 года. Ожидается, что конгрессмен Том Эммер попытается сохранить за собой должность партийного организатора, избежав прямой конфронтации с другими кандидатами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье латиноамериканские избиратели отвернулись от Дональда Трампа. В пятницу бывший президент США предрек себе импичмент в случае победы демократов на выборах. В прошлом месяце республиканцы вложили в предвыборную рекламу на треть больше средств, чем их политические оппоненты.