Трамп обвинил губернатора Калифорнии в поддержке убийц

Tекст: Катерина Туманова

Трамп выступил с речью в штаб-квартире Министерства юстиции в Вашингтоне, что является редкостью для президента, и обвинил Ньюсома в том, что тот «на стороне убийц и детоубийц», пишет NBC News.

«Но сегодня мы говорим, что американский народ на вашей стороне. Мы на вашей стороне. Мы не допустим этого», – заявил он, обращаясь к родственникам жертв.

Все смертные приговоры, смягчаемые Ньюсомом, потенциальным кандидатом в президенты от Демократической партии в 2028 году, вынесены по делам, рассматриваемым на уровне штата.

Трамп анонсировал новые указы, предписывающие Министерству юстиции добиваться смертной казни для «убийц детей, а также насильников и торговцев людьми, убивающих своих жертв». Кроме того, генеральному прокурору поручено ускорить исполнение приговоров на федеральном уровне.

На сцену были приглашены родственники нескольких жертв, которые описали гибель своих близких.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе губернатор Калифорнии Ньюсом и другие демократы поспорили о стратегии партии перед президентскими выборами 2028 года.

В октябре Пентагон объявил о первой со времен Второй мировой войны казни расстрелом.

В сентябре прошлого года американский президент Дональд Трамп подписал указ о применении смертной казни в Вашингтоне.