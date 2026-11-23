В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Пенсионерка в Москве отдала мошенникам 12,3 млн рублей и золотые монеты
МВД: Пенсионерка в Москве отдала мошенникам 12,3 млн рублей и золотые монеты
Сотрудники полиции задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников, который забрал у 84-летней москвички сбережения и золотые монеты, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Злоумышленники представились пенсионерке сотрудниками коммунальной службы, а затем госорганов. Под предлогом предотвращения финансирования противоправной деятельности они убедили женщину передать курьеру накопления и золотые монеты.
Ущерб составил более 12,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), указало ведомство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца пожилая жительница Москвы передала телефонным аферистам 2,9 млн рублей через почтовый ящик.
Сотрудники полиции в Подмосковье задержали похитившего у пенсионера 4 млн рублей под предлогом защиты сбережений курьера.
В прошлом месяце 81-летняя москвичка почти за полгода лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты денег от перевода за границу.