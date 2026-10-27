Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.0 комментариев
Стала известна дата старта поезда Деда Мороза
РЖД: Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 8 ноября
Поезд Деда Мороза в этом сезоне отправится в путешествие 8 ноября из Великого Устюга и посетит 65 городов России, сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
«Предстоящий зимний сезон станет для проекта «Поезд Деда Мороза» уже шестым по счету. Маршрут начнется традиционно из Великого Устюга. Поезд отправится из Великого Устюга в воскресенье 8 ноября», – цитирует РИА «Новости» Колесникова.
По его словам, путешествие продлится 63 дня и завершится 9 января 2027 года. За это время поезд преодолеет около 24 тыс. километров и посетит 65 городов в 36 регионах России. Впервые праздничный состав сделает остановки в Нягани, Новом Уренгое, Сызрани и еще более чем десяти населенных пунктах.
Маршрут начнется с северных регионов, включая Воркуту, Усинск и Сыктывкар, где жители давно ждали визита Деда Мороза. Затем поезд проследует через Сибирь, Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ. В преддверии 60-летия Золотого кольца он посетит Нижний Новгород, Иваново, Муром и Ярославль.
Поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. В составе есть сказочная деревня, кукольный театр, лавка сувениров, вагон Снежной королевы, а также буфет и вагон-ресторан. Впервые проект был запущен 5 декабря 2021 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года поезд Деда Мороза остановился на Киевском вокзале в Москве.
В 2025 году праздничный состав отправился в большое новогоднее турне из Владивостока.