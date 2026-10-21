На ЗАЭС заявили об угрозе ядерной безопасности после атаки ВСУ на автобус

На ЗАЭС назвали атаку ВСУ на служебный автобус угрозой ядерной безопасности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Атака украинского беспилотника на автобус для персонала подрывает безопасность Запорожской АЭС на фоне ремонта оборудования, пишет ТАСС.

«Атака на станционный автобус в период, когда специалисты восстанавливают оборудование Запорожской ТЭС для надежного электроснабжения ЗАЭС, подрывает усилия по обеспечению безопасности станции», – заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она подчеркнула, что угрозу жизни персонала невозможно рассматривать отдельно от ядерной безопасности. По словам Яшиной, атомщики ежедневно работают в условиях опасности и давления со стороны противника, поэтому обеспечивающие безопасность специалисты должны быть защищены.

Беспилотник атаковал транспорт накануне, когда автобус уже доставил сотрудников в Энергодар и возвращался без пассажиров. О происшествии проинформировали присутствующих на станции инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С апреля из-за атак погибли десять специалистов, еще около 40 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС.

В пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе безопасности станции из-за нехватки дизельного топлива.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об участившихся обстрелах Энергодара.