Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
На ЗАЭС заявили об угрозе ядерной безопасности после атаки ВСУ на автобус
На ЗАЭС назвали атаку ВСУ на служебный автобус угрозой ядерной безопасности
Удар украинского беспилотника по автобусу для персонала подрывает безопасность Запорожской АЭС, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Атака украинского беспилотника на автобус для персонала подрывает безопасность Запорожской АЭС на фоне ремонта оборудования, пишет ТАСС.
«Атака на станционный автобус в период, когда специалисты восстанавливают оборудование Запорожской ТЭС для надежного электроснабжения ЗАЭС, подрывает усилия по обеспечению безопасности станции», – заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Она подчеркнула, что угрозу жизни персонала невозможно рассматривать отдельно от ядерной безопасности. По словам Яшиной, атомщики ежедневно работают в условиях опасности и давления со стороны противника, поэтому обеспечивающие безопасность специалисты должны быть защищены.
Беспилотник атаковал транспорт накануне, когда автобус уже доставил сотрудников в Энергодар и возвращался без пассажиров. О происшествии проинформировали присутствующих на станции инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). С апреля из-за атак погибли десять специалистов, еще около 40 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский беспилотник атаковал автобус Запорожской АЭС.
В пятницу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об угрозе безопасности станции из-за нехватки дизельного топлива.
До этого глава Росатома Алексей Лихачев сообщил об участившихся обстрелах Энергодара.