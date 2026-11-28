Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Российская армия поразила объекты энергетики и военные аэродромы ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли более 1100 военнослужащих за сутки
Вооруженные силы России продолжили активные действия в зоне специальной военной операции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской областях и в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла удары по формированиям ВСУ в Сумской области. Противник потерял до 160 военнослужащих и три станции радиоэлектронной борьбы, передает Минобороны.
Подразделения «Запада», «Юга» и «Днепра» улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, уничтожив свыше 410 украинских военных и десятки единиц техники. Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия, нанеся потери ВСУ свыше 340 человек.
Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, где потери ВСУ составили до 190 военнослужащих.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 1601 беспилотник самолетного типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по трем локомотивам в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море.
Ночью российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине.
В четверг ударные беспилотники группировки «Север» нанесли поражение живой силе и объектам украинских формирований в Сумской области.