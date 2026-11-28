Минобороны: ВСУ потеряли более 1100 военнослужащих за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла удары по формированиям ВСУ в Сумской области. Противник потерял до 160 военнослужащих и три станции радиоэлектронной борьбы, передает Минобороны.

Подразделения «Запада», «Юга» и «Днепра» улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи, уничтожив свыше 410 украинских военных и десятки единиц техники. Группировка «Центр» продолжила активные наступательные действия, нанеся потери ВСУ свыше 340 человек.

Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях, где потери ВСУ составили до 190 военнослужащих.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты энергетической и топливной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах. Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, снаряд HIMARS и 1601 беспилотник самолетного типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило об ударах беспилотниками по трем локомотивам в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море.

Ночью российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине.

В четверг ударные беспилотники группировки «Север» нанесли поражение живой силе и объектам украинских формирований в Сумской области.