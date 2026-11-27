Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Силы ПВО уничтожили 74 дрона над четырьмя регионами России
Минобороны: ПВО перехватила 74 дрона ВСУ над четырьмя регионами России
Российские дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны.
Средства противовоздушной обороны ликвидировали 74 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны в Max. Аппараты самолетного типа были перехвачены в пятницу с 8:00 до 20:00 мск в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе над Тульской областью.
В четверг Минобороны заявило о перехвате 343 дронов самолетного типа над страной за ночь.
В среду ведомство отчиталось об уничтожении более 800 аппаратов ВСУ за сутки.