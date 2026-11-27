Минобороны: ПВО перехватила 74 дрона ВСУ над четырьмя регионами России

Tекст: Вера Басилая

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 74 беспилотника ВСУ, сообщает Минобороны в Max. Аппараты самолетного типа были перехвачены в пятницу с 8:00 до 20:00 мск в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу губернатор Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе над Тульской областью.

В четверг Минобороны заявило о перехвате 343 дронов самолетного типа над страной за ночь.

В среду ведомство отчиталось об уничтожении более 800 аппаратов ВСУ за сутки.