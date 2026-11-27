Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Количество пострадавших в аварии в центре Москвы выросло до пяти
Депздрав: Число пострадавших в аварии в центре Москвы выросло до пяти
В результате дорожно-транспортного происшествия на Комсомольском проспекте в центре столицы различные травмы получили пять человек, большинство из которых направлены в больницы.
Четыре участника происшествия были госпитализированы в городские клиники в состоянии средней степени тяжести, сообщает департамент здравоохранения Москвы в Telegram.
Еще одному пострадавшему медицинские работники оказали необходимую помощь прямо на месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу департамент транспорта Москвы опубликовал видеозапись ДТП с возгоранием на Комсомольском проспекте.
Ранее сообщалось, что в результате аварии с четырьмя автомобилями пострадали четыре человека.
Столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения из-за столкновения нескольких автомобилей.