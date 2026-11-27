Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Суд вынес приговор двум жителям Люберец за попытку теракта против военнослужащих
Жители Люберец получили 19 и 21 год за подготовку теракта против военных
Второй Западный окружной военный суд приговорил двоих жителей подмосковных Люберец к 19 и 21 году лишения свободы за попытку подорвать военнослужащих по заданию украинских спецслужб.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. «Суд признал Максима Щербакова и Евгения Горскова виновными и по совокупности преступлений путем частичного сложения назначил наказание», – сообщила пресс-секретарь инстанции.
Щербаков приговорен к 21 году лишения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей, Горсков получил 19 лет и штраф в 800 тыс. рублей. Первые четыре года оба проведут в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима.
Фигуранты признаны виновными в покушении на теракт, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывных устройств. Суд также конфисковал их мобильные телефоны и автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд приговорил четырех жителей Новой Каховки к длительным срокам за содействие теракту.
В прошлом месяце жительницы Запорожской области получили 16 и восемь лет колонии за подготовку нападения на полицейских по заданию украинской разведки.
В сентябре суд назначил 63-летнему жителю Белгорода 19 лет лишения свободы за подготовку теракта и государственную измену.