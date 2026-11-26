Tекст: Игорь Иножарский

Самолет «Бешикташа» направлялся в Батуми на матч Лиги Европы против «Хапоэля Беэр-Шева». При попытке посадки в воздушное судно, по данным турецких СМИ, ударила молния, а во время полета наблюдалась сильная турбулентность. Из-за грозы лайнер не смог приземлиться в Батуми и ушел в аэропорт Ризе-Артвин в Турции, откуда команда продолжила путь на автобусе, пишет WELT.

«Это был самый напряженный полет в нашей жизни», – заявил функционер «Бешикташа».

Домашний матч «Бешикташа» против израильского клуба «Хапоэль Беэр-Шева» перенесли из Стамбула в Батуми из-за политической напряженности на Ближнем Востоке и соображений безопасности. Датская бригада арбитров во главе с Мортеном Крогом также не смогла долететь до Батуми и приземлилась в турецком Трабзоне, а «Хапоэль Беэр-Шева» перенес заключительную тренировку на другое поле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в американском штате Флорида небольшой самолет Cessna 172D Skyhawk врезался в движущийся пикап при попытке совершить аварийную посадку. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК сообщило об отказе одного из двигателей как причине аварийной посадки самолета в Иркутске. Самолет SRJ200 авиакомпании «Ираэро» совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.