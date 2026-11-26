Tекст: Дарья Григоренко

С ходатайством об аресте военачальника выступило Главное военное следственное управление Следственного комитета. Меру пресечения генералу избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы, пишет «Коммерсантъ».

Грехову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Он состоит на военной службе с 1979 года, а должность заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению занимает с 2021 года.

Ранее офицер служил начальником штаба войск противовоздушной и противоракетной обороны, а также исполнял обязанности начальника штаба дивизии ПВО Командования специального назначения. Звание генерал-полковника ему было присвоено в 2021 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд перевел под домашний арест обвиняемого в хищении топлива бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова.

Летом генерал-полковник Александр Чайко получил должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

Весной бывший первый замгендиректора предприятия «Главное управление специального строительства» Виктор Школык оказался под стражей по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.