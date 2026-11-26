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Морские птицы с GPS-датчиками раскрыли сеть невидимых рыболовных судов
NYT: Ученые нашли рыболовные суда без систем слежения с помощью птиц
Биолог Оксфордского университета Джонатан Раттер и его коллеги выявили рыболовные суда, невидимые для публичных систем мониторинга, с помощью морских птиц с GPS-датчиками и акустической аппаратурой, закрепленной на хвостовых перьях.
Ученые Оксфордского университета применили морских птиц с GPS-датчиками и акустической аппаратурой, закрепленной на хвостовых перьях, для поиска рыболовных судов, невидимых в публичных системах слежения. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, пишет The New York Times.
В работе использовали три вида птиц: балеарских буревестников в западной части Средиземного моря, северных олуш в Северной Атлантике и вестлендских тайфунников в южной части Тихого океана у Новой Зеландии. Компьютерный алгоритм выделял на записях низкочастотный гул двигателей и сравнивал координаты птиц с данными систем Automatic Identification System и Vessel Monitoring System.
«У нас есть немало технологий для отслеживания судов, но у каждого метода есть недостатки. Аудиодетекция с помощью морских птиц дает еще один фрагмент этой головоломки», – сказала исследователь Калифорнийского университета в Санта-Крусе Хизер Уэлч, не участвовавшая в работе.
Почти треть всех обнаружений судов, сделанных олушами, не удалось сопоставить с отслеживаемыми лодками: в среднем 68 минут в сутки птицы проводили рядом с судами, 22 из них – рядом с неотслеживаемыми. У буревестников в Средиземном море каждая десятая фиксация указывала на судно вне систем слежения.
Ведущий автор исследования, биолог Оксфордского университета Джонатан Раттер назвал балеарского буревестника самой редкой морской птицей Европы и указал на частую гибель вида в рыболовных снастях. Часть невидимых судов, по словам биолога, вероятно, вела незаконный промысел, другие могли иметь проблемы с сигналом или быть слишком малы для обязательного отслеживания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне японская Kawasaki решила вместе с Airbus создавать противолодочные дроны с передовыми радарами и акустическими датчиками. Японские силы самообороны и американская морская пехота провели совместную тренировку по ночной разведке с использованием дронов на острове Токуносима. В апреле береговая охрана Финляндии сообщила о сбоях в работе GPS в Финском заливе.