Когда я читаю про позорную борьбу западных политиков против российских атлетов или про благородную борьбу нашего Минспорта за возвращение России в мировые чемпионаты, вспоминается Псалом 1: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей».

А еще «Заповедник» Сергея Довлатова: «Хорошо идти, когда зовут. Ужасно – когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь…»

Современный международный спорт – это, безусловно, ярко и красиво. Это возможность для наших атлетов приобщиться ко всей блистательной мишуре, а также посоревноваться с сильными иностранными противниками. Но есть два фактора, которые перевешивают все плюсы: во-первых, нам там категорически не рады и в обозримом будущем рады не будут. А во-вторых, современный международный спорт, несмотря на вялое сопротивление Трампа – торжество «повесточки» и запрещенных в России идеологий. Кому-то принципиальнее первое, кому-то второе, но один фактор ещё можно было бы как-то перетерпеть. Два – уже слишком.

Началось всё это безобразие, разумеется, не в 2022 году, а гораздо раньше. И стало заметным даже далеким от спорта людям в 2014-м – сложно сказать, что тут больше повлияло – воссоединение с Крымом или мегауспешная Олимпиада в Сочи. Но то, на чём в наши дни базируется евроукраинская пропаганда – все эти таинственные похищения унитазов, изнасилованные попугаи и «рука Кремля» за спиной каждой отказавшейся от материнской функции кошки – было заложено именно тогда.

На основании показаний психически нездорового Григория Родченкова был составлен целый «доклад Макларена» – зловещие агенты Кей-Джи-Би под покровом ночи через специальные дырки в стене меняли «грязную» мочу спортсменов на чистую и прочая, и прочая. Тот же Трамп в 2020 году, если кто не помнит, подписал «Акт Родченкова», согласно которому любого гражданина любой страны, заподозренного в «допинговом сговоре», можно посадить в США на 10 лет. Уже одного этого, в принципе, было бы достаточно для того, чтобы прекратить участвовать в любых соревнованиях с американскими атлетами, но нет.

В 2022 году российский спорт забанили практически тотально, но с небольшим исключением – те сферы, где были задействованы большие американские деньги и зрелища, не пострадали. Никуда не делись наши знаменитые хоккеисты из НХЛ, наши знаменитые бойцы из UFC и так далее. А вот международные соревнования в США не так популярны и денег не приносят, поэтому российские хоккейные сборные исключили – и до сих пор не хотят принимать обратно.

В целом, происходит всё то же самое, что и с экономическими санкциями: Америке нужны российские титан и уран – и она продолжает их покупать, а вот российский газ в Европе Америке не нужен – поэтому его запрещают, а газопроводы для верности взрывают.

Многие спрашивают: а зачем же мы продаем США, нашему основному геополитическому противнику, те же титан и уран, не лучше ли оставить себе? Нет, потому что этим мы добьемся лишь того, что они найдут других поставщиков. Заплатить побольше они себе вполне могут позволить, а вот мы не получим ничего, в мире не так уж много претендентов именно на эти ресурсы, в отличие от нефти, газа и зерна. А что происходит, когда государства вводят санкции, руководствуясь исключительно политическими интересами и забывая про экономику, мы видим в Европе, и худшее у них ещё впереди.

Так вот, в спорте всё иначе. Как мы видим, наши атлеты, которым ценой тех или иных унижений или смены гражданства (что тоже форма унижения, разумеется) удалось прорваться на международные соревнования, даже после большого перерыва выступают прекрасно. Таким образом, основной довод сторонников возвращения России любой ценой – «без сильных соперников наши атлеты деградируют» – полностью разбивается. Собственно, можно вспомнить и триумфальный стремительный вход СССР в международный спорт во второй половине ХХ века – мастерство или есть, или нет, затачивать его об именитых иностранцев совсем необязательно.

Поэтому, полагаю, нет ни малейшего смысла предпринимать титанические (без всякой иронии, я представляю, чего это стоит Михаилу Дегтяреву и его подчиненным) усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях – только для того, чтобы очередной свиномордый чех походя обозвал наших прекрасных юных хоккеисток «мужеподобными».

То, что не удалось СССР с «Играми доброй воли» после взаимного с Западом бана на Олимпиде-80 и Олимпиаде-84, нам надо довести до конца. Монополизм – зло. И пусть попытка создать альтернативную ФИДЕ шахматную федерацию оказалась провальной (что логично, учитывая, что главным драйвером был иноагент, экстремист и в целом неприятный человек Гарри Каспаров*), но тому же мировому боксу наличие нескольких федераций совсем не мешает.

Нам нужны свои федерации и свои первенства на забытом принципе Пьера де Кубертена (которому он сам, отметим, далеко не всегда следовал). Спорт вне политики. Точка.

Хочет к нам приехать спортсмен из Израиля, США или Украины – добро пожаловать. Хочет из Палестины, Северной Кореи и Ирана – добро пожаловать. Не надо подписывать письмо с осуждением антинародной политики собственного или чужого режима. Не надо признаваться в любви ко всему русскому, начиная с президента. Не надо скрывать свои половые пристрастия (пропагандировать их на нашей территории, впрочем, тоже не надо).

Да, это сложно. Да, это дорого. Да, заниматься организацией соревнований и созданием федераций – совсем другая работа, нежели обрабатывать склонных вести себя подобно ласковым телятам европейских и американских спортивных функционеров. Но мы это умеем, о чем свидетельствует всё та же великая Олимпиада-2014 и не менее великий ЧМ по футболу-2018.

Если этого не сделать, нынешняя позорная ситуация с хамством лимитрофов и постоянным унижением наших спортсменов сохранится навсегда. Будут периоды обострения, будет разрядка, но сам принцип «Эй, русский Ивашка, я тут решаю, что тебе можно, а что нельзя» – сохранится на десятилетия вперёд.

Оно нам надо?