«Лаборатория Касперского» выявила рост зараженных троянами Android-устройств

Tекст: Дарья Григоренко

С ноября 2025 года по октябрь 2026 года число таких устройств увеличилось более чем в два раза, передает РИА «Новости».

Основная часть заражений за первые десять месяцев 2026 года пришлась на трояны семейств Triada и Keenadu. Последний выявили на более чем 220 тыс. устройств.

Вредоносное ПО может проникать на гаджеты на различных этапах производства оборудования или сборки программного обеспечения. Эксперты называют три причины: намеренное встраивание бэкдоров в недорогие или контрафактные устройства, получение вендорами скомпрометированных сборок от недобросовестных сторонних подрядчиков, а также случайное использование зараженных компонентов добросовестными производителями.

«Скомпрометированная прошивка может открыть злоумышленникам доступ к внутренним корпоративным сетям, привести к утечке конфиденциальных данных, участию в DDoS-атаках, нарушению рабочих процессов и серьезному репутационному ущербу», – заявил руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования Денис Паринов.

Специалисты рекомендуют покупать устройства только у официальных дистрибьюторов, не скачивать приложения из неофициальных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским ПО DragonDoll.

В прошлом году «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносное ПО Triada на новых смартфонах-подделках.