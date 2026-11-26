Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.0 комментариев
Kaspersky предупредил о появлении в продаже Android-устройств c троянами
«Лаборатория Касперского» выявила рост зараженных троянами Android-устройств
«Лаборатория Касперского» обнаружила резкий рост количества поступающих в продажу Android-устройств с предустановленным вредоносным программным обеспечением, сообщили в компании.
С ноября 2025 года по октябрь 2026 года число таких устройств увеличилось более чем в два раза, передает РИА «Новости».
Основная часть заражений за первые десять месяцев 2026 года пришлась на трояны семейств Triada и Keenadu. Последний выявили на более чем 220 тыс. устройств.
Вредоносное ПО может проникать на гаджеты на различных этапах производства оборудования или сборки программного обеспечения. Эксперты называют три причины: намеренное встраивание бэкдоров в недорогие или контрафактные устройства, получение вендорами скомпрометированных сборок от недобросовестных сторонних подрядчиков, а также случайное использование зараженных компонентов добросовестными производителями.
«Скомпрометированная прошивка может открыть злоумышленникам доступ к внутренним корпоративным сетям, привести к утечке конфиденциальных данных, участию в DDoS-атаках, нарушению рабочих процессов и серьезному репутационному ущербу», – заявил руководитель отдела мониторинга угроз и эвристического детектирования Денис Паринов.
Специалисты рекомендуют покупать устройства только у официальных дистрибьюторов, не скачивать приложения из неофициальных источников и регулярно обновлять программное обеспечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе владельцы устройств на базе Android из более чем 26 стран столкнулись со шпионским ПО DragonDoll.
В прошлом году «Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносное ПО Triada на новых смартфонах-подделках.