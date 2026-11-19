МИД Казахстана: МВД начало проверку разрушения стелы красноармейцам в Таразе

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сегодня будет отправлен запрос в Министерство внутренних дел, правоохранительные органы для проверочных мероприятий и принятия мер в соответствии с законодательством», – сказал Абдрашов в беседе с ТАСС.

Дипломат выразил уверенность, что виновные понесут наказание, так как за подобные действия предусмотрены «очень строгие наказания».

Вечером в среду МИД Казахстана подтвердил получение ноты от Генконсульства России в Алма-Ате в связи с осквернением стелы. Российская сторона призвала провести тщательное расследование и наказать виновных.

Мемориальный комплекс на месте захоронения 72 неизвестных воинов Красной армии на городском кладбище Тараза был открыт после реконструкции в октябре. Работы финансировались российской стороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Генконсульство России в Алма-Ате сообщило о практически полном разрушении неизвестными памятной стелы в Таразе.

Ранее в Алма-Ате тысячи жителей вышли на шествие акции «Поклонимся героям», аналога «Бессмертного полка».

Тогда генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев назвал участие президента Касым-Жомарта Токаева в параде в Москве показателем отношения Казахстана ко Дню Победы.