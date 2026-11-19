О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
Казахстан осудил разрушение памятной стелы воинам Красной армии в Таразе
МИД Казахстана: МВД начало проверку разрушения стелы красноармейцам в Таразе
Власти Казахстана не приемлют вандализм и примут строгие меры в отношении виновных в разрушении памятной стелы красноармейцам в Таразе, заявил руководитель представительства МИД республики в Алма-Ате Жанибек Абдрашов.
«Сегодня будет отправлен запрос в Министерство внутренних дел, правоохранительные органы для проверочных мероприятий и принятия мер в соответствии с законодательством», – сказал Абдрашов в беседе с ТАСС.
Дипломат выразил уверенность, что виновные понесут наказание, так как за подобные действия предусмотрены «очень строгие наказания».
Вечером в среду МИД Казахстана подтвердил получение ноты от Генконсульства России в Алма-Ате в связи с осквернением стелы. Российская сторона призвала провести тщательное расследование и наказать виновных.
Мемориальный комплекс на месте захоронения 72 неизвестных воинов Красной армии на городском кладбище Тараза был открыт после реконструкции в октябре. Работы финансировались российской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Генконсульство России в Алма-Ате сообщило о практически полном разрушении неизвестными памятной стелы в Таразе.
Ранее в Алма-Ате тысячи жителей вышли на шествие акции «Поклонимся героям», аналога «Бессмертного полка».
Тогда генконсул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев назвал участие президента Касым-Жомарта Токаева в параде в Москве показателем отношения Казахстана ко Дню Победы.