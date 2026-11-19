О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
Жительница Забайкалья получила 24 года колонии за подрыв железнодорожных путей
Суд приговорил жительницу Забайкалья к 24 годам за подрыв железной дороги
Вторым Восточным окружным военным судом жительница Забайкальского края приговорена к 24 годам лишения свободы за подрыв железнодорожных путей под Читой по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Жительница Забайкалья признана виновной в государственной измене и диверсионно-террористической деятельности. Суд назначил ей наказание в виде 24 лет колонии общего режима и штрафа в размере 350 тыс. рублей, передает ТАСС.
По данным ведомства, в 2023 году осужденная установила контакт с представителем украинских спецслужб через Telegram. Сначала она расклеивала антивоенные листовки, а в августе 2025 года изготовила самодельное взрывное устройство и заложила его на железнодорожных путях недалеко от Читы.
Женщина дистанционно привела устройство в действие, засняла взрыв на камеру телефона и отправила видеозапись куратору, за что получила денежное вознаграждение. В ФСБ напомнили о неотвратимости наказания за оказание содействия противнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Чите назначил 20 лет колонии местному жителю за организацию диверсий по заданию спецслужб Украины.
ФСБ задержала двух жителей Хабаровского края за работу на спецслужбы Украины.
ФСБ России пресекла масштабную диверсионно-террористическую операцию украинских спецслужб, в ходе которой планировалось атаковать объекты критической инфраструктуры и военные корабли в Каспийском море.