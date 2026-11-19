О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
При наезде «Газели» на препятствие в Пензе пострадали девять человек
В Пензе при ДТП с «Газелью» пострадали девять человек
В Пензе автомобиль «Газель» наехал на препятствие, в результате чего, по предварительным данным, пострадали девять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Произошел наезд на препятствие автомобиля «Газель». По предварительным данным, по состоянию на 07:45 мск установлено, что в результате ДТП пострадали девять человек (детей нет)», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Пензенской области на федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов произошло ДТП с участием легкового автомобиля Exeed и пассажирского автобуса Yotong.
В апреле при ДТП с грузовиком в Пензенской области погибли трое детей и женщина.
В прошлом году в Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.