О подвиге 28 героев-панфиловцев страна узнала практически сразу. А такой же подвиг 37 казаков-доваторцев, погибших в той же Битве за Москву, стал широко известен только в наши годы. Возможно, потому, что сами выжившие участники тех событий не видели в них ничего необычного – казаки по-другому и не воевали.0 комментариев
В Индонезии произошло два новых извержения вулкана Семеру
На острове Ява в Индонезии зафиксировали два извержения вулкана Семеру
В индонезийской провинции Восточная Ява зафиксировали по меньшей мере два извержения вулкана Семеру, сопровождавшихся мощным выбросом пепла.
Выбросы пепла белого и серого цвета распространились в южном и западном направлениях. Пепел достиг высоты 4 376 метров над уровнем моря, передает ТАСС со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.
Ведомство призвало местных жителей и туристов не приближаться к кратеру ближе чем на пять километров из-за риска выброса раскаленных камней. Специалисты также предупредили об опасности схода лавы, образования горячих облаков и селевых потоков вдоль русел рек.
Семеру является четвертым по высоте вулканом в Индонезии и самой высокой вершиной на острове Ява. Индонезийский архипелаг расположен в тихоокеанском Огненном кольце, всего в стране насчитывается более 500 вулканов, из которых около 130 остаются действующими.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф сообщил о шести извержениях вулкана Семеру.
Также в провинции Восточная Ява зафиксировали девять новых извержений вулкана.
Кроме того, президент Индонезии Прабово Субианто поручил службам подготовиться к ухудшению ситуации из-за активизации Семеру.