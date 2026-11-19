Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Пожар в дагестанском селе перекинулся на школу
Число строений, охваченных пожаром в селе Хебатли, увеличилось до семи, огонь перекинулся на здание средней общеобразовательной школы, сообщило главное управление МЧС России по Дагестану.
«По уточненной информации, огнем охвачено семь строений, в том числе средняя общеобразовательная школа. Тушение осложняется сложным рельефом, плотной застройкой и удаленностью водоснабжения. Существует угроза распространения пожара на соседние здания и строения», – сообщило ведомство в «Максе».
По данным ведомства, на месте работают 32 сотрудника и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала. В МЧС подчеркнули, что ситуация с ликвидацией возгорания находится на контроле Главного управления по Республике Дагестан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пожар в частном секторе села Хебатли Цунтинского района охватил пять жилых домов.
В сообщении МЧС отмечается удаленность села и нехватка воды.