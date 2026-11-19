Tекст: Антон Антонов

«По уточненной информации, огнем охвачено семь строений, в том числе средняя общеобразовательная школа. Тушение осложняется сложным рельефом, плотной застройкой и удаленностью водоснабжения. Существует угроза распространения пожара на соседние здания и строения», – сообщило ведомство в «Максе».

По данным ведомства, на месте работают 32 сотрудника и восемь единиц техники, информация о пострадавших не поступала. В МЧС подчеркнули, что ситуация с ликвидацией возгорания находится на контроле Главного управления по Республике Дагестан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пожар в частном секторе села Хебатли Цунтинского района охватил пять жилых домов.

В сообщении МЧС отмечается удаленность села и нехватка воды.