Пранкеры Вован и Лексус отвергли связь со спецслужбами

Tекст: Вера Басилая

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, получившие известность благодаря розыгрышам мировых лидеров, заявили, что работают без поддержки государственных структур, передает РИА «Новости».

«Вы, видимо, намекаете на наши связи с российскими спецслужбами? Извините, но разочаруем вас. Мы работаем вдвоем, самостоятельно. На свой страх и риск», – ответили блогеры на вопрос о наличии у них воинских званий.

Авторы резонансных звонков пояснили, что деятельность силовых ведомств подразумевает строгую секретность и долгие согласования. По их мнению, при таком подходе публикация материалов занимала бы слишком много времени.

Кузнецов и Столяров также отметили серьезность своего занятия. Подготовка к беседам требует глубоких знаний в различных сферах и базовых актерских навыков, несмотря на шуточные комментарии зрителей о присвоении им званий народных артистов.

Вован и Лексус рассказали, что увлеклись телефонными розыгрышами в середине нулевых годов.

Самым крупным политическим пранком авторы назвали беседу с миллиардером Борисом Березовским.

В ходе другого розыгрыша экс-президент Польши Анджей Дуда признался в страхе перед Москвой.