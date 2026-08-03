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Авиастроители адаптировали лайнер SJ-100 для коротких взлетно-посадочных полос
Хабаровский авиазавод оснастил SJ-100 дополнительным встроенным трапом
Обновленная версия отечественного лайнера SJ-100 получила встроенный трап для необорудованных аэродромов; завод сохранил возможность выпускать до 37 таких машин ежегодно.
Модернизированное воздушное судно, сборка которого проходит в филиале ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае, приспособлено к сложным условиям эксплуатации, передает РИА «Новости».
Директор производственного центра предприятия Егор Попов подчеркнул, что машина получила горизонтальные законцовки крыла для безопасной посадки на укороченных дистанциях.
«На самолете внедрили дополнительный трап. Сейчас самолет возит с собой трап для того, чтобы производить выгрузку пассажиров на неподготовленных аэродромах, и раньше на старой модификации самолета этого не было», – рассказал журналистам руководитель площадки.
Попов также добавил, что инженеры добились максимальной унификации лайнера семейства Superjet с предыдущими версиями. Это позволит заводу легко выйти на прежние темпы выпуска. При наличии рыночного спроса предприятие способно собирать до 37 бортов ежегодно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил о начале серийного производства полностью импортозамещенного самолета SJ-100 осенью.
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