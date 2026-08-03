В России предложили изменить правила блокировки банковских счетов

Tекст: Вера Басилая

За последние два года в социальных сетях появилось более 81 тыс. сообщений о блокировке банковских счетов, пишут «Ведомости».

При этом за последние 12 месяцев число таких жалоб достигло 53,5 тысяч, увеличившись на 93%.

Исследование показало, что наиболее резкие всплески обсуждений проблемы происходили осенью 2025 года. В августе количество сообщений выросло на 152,8%, а в ноябре – еще на 54,1%. Эксперты отмечают, что действующие ограничения применяются для борьбы с серым капиталом, однако из-за этого могут страдать невиновные граждане.

Специалисты предлагают обязать банки раскрывать сведения о числе ошибочных блокировок. По их мнению, это позволит оценить масштаб проблемы и усилить контроль. Кроме того, эксперты считают необходимым создать более понятный порядок обжалования блокировок и восстановления доступа к счетам.

В начале текущего года российские банки заблокировали до 3 млн счетов физических лиц.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина признала наличие перегибов в борьбе с мошенниками.

Прошлым летом регулятор обязал кредитные организации подробно объяснять клиентам причины введения ограничений.