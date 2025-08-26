ЦБ обязал банки раскрывать причины блокировки клиентских карт

Tекст: Алексей Дегтярев

Регулятор направил кредитным организациям информационное письмо с рекомендациями, передает ТАСС.

В письме говорится о необходимости раскрывать клиентам, на основании какого федерального закона и его конкретной нормы были введены ограничения по картам и счетам.

«Сейчас люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как кредитные организации не всегда понятно раскрывают причины своих действий» – отмечается в сообщении.

Регулятор призвал банки четко различать требования закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленного на борьбу с мошенничеством, и закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. Каждое ограничение должно быть обосновано одним из законов и объяснено клиенту с указанием дальнейших действий для снятия блокировки.

Регулятор отдельно отметил недопустимость ситуаций, когда банки одновременно ссылаются на оба закона без достаточных оснований для двойных ограничений. Центробанк заявил, что будет следить за исполнением своих рекомендаций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор изучает возможность введения ограничений на количество банковских карт, которые может оформить один человек.