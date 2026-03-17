В Новосибирской области объявили о выплатах за павший от пастереллеза скот

Власти выделили 100 млн рублей пострадавшим от пастереллёза в Новосибирской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители Новосибирской области, потерявшие скот из-за вспышки пастереллёза, получат компенсации в полном объёме вне зависимости от соблюдения санитарных норм при содержании животных. Такое решение было принято правительством региона из-за экстраординарной ситуации, сообщил РИА «Новости» начальник областного центра ветсанобеспечения Юрий Шмидт.

По его словам, ранее при нарушении ветеринарных правил пострадавшие лишались части выплат, однако сейчас всем выплатят максимально возможную компенсацию. «Но сегодня... исходя из той ситуации экстраординарной, правительство Новосибирской области приняло решение о выплате в максимальной степени всем, кто пострадал», – заявил Шмидт. Позднее будет проведено разбирательство обстоятельств произошедшего.

Шмидт отметил, что за последние дни была выполнена большая работа для оперативного поступления средств в районы. Управление ветеринарии уже аккумулировало на своих счетах 100 млн руб., которые направляются на выплаты.

Вспышка пастереллёза и бешенства в регионе стала причиной введения карантина сразу в пяти районах с начала 2026 года. Для локализации очагов инфекции осуществляется изъятие животных в личных подсобных хозяйствах и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемия пастереллеза началась 6 марта в нескольких областях Сибири. Накануне в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза.

Между тем, во вторник власти Алтая объявили о полной ликвидации всех очагов пастереллеза и снятии карантина с 72 точек. Федеральный центр контролирует работу местных властей в регионах, где выявлены случаи инфекций крупного рогатого скотаа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



