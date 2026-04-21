Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила Киев в средневековой жестокости
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала средневековой жестокостью проводимую на Украине принудительную мобилизацию.
Мендель резко раскритиковала методы мобилизации на Украине, передает ТАСС.
По её словам, нынешние власти страны применяют «средневековую жестокость» в отношении собственных граждан, используя распыление газа, приковывание людей цепями к заборам и избиение женщин, которые проявляют солидарность. Мендель подчеркнула: «Правительство, которое прибегает к такой средневековой жестокости по отношению к своему народу, потеряло моральное право называть себя «защитниками».
Мендель также отметила, что мотивация украинцев к службе в армии резко снизилась. Она связала это с коррупцией, многочисленными нарушениями прав человека, злоупотреблениями властью и ощущением, что конфликт затягивается искусственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский признал наличие проблемы насильственного призыва в стране.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал происходящее на Украине позором Европы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевские власти в убийстве собственных граждан ради западных денег.