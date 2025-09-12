Захарова заявила о мобилизации более 120 тыс. украинцев при поддержке Запада

Tекст: Елизавета Шишкова

На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский убивает украинских граждан на деньги, поступающие с Запада, передает ТАСС.

Захарова отметила, что на фоне катастрофической нехватки бойцов на линии фронта администрацией президента Украины была инициирована экстренная мобилизация. По ее словам, под ружье планируется поставить более 120 тысяч человек.

Дипломат подчеркнула, что только на отлов мобилизованных выделено 12 млн долларов. «У меня теперь вопрос к каждому гражданину Украины: хотя бы сейчас, когда на эту экстренную мобилизацию Банковая выделяет уже 12 млн долларов только на отлов, неужели до вас не дойдет главное – вас же просто Зеленский убивает на западные деньги?» – заявила Захарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, личный состав ВСУ сокращается, а добровольцев нет, поэтому на Украине запустили подготовку населения к мобилизации женщин.

Украинские власти выделили значительные средства на экстренные мероприятия по мобилизации армии.

Насильственная мобилизация, сопровождающаяся избиениями и смертями на Украине, стала позором для Европы XXI века.