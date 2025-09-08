Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
Киев выделил 500 млн гривен на экстренную мобилизацию граждан Украины
Украинские власти приняли решение об оперативном финансировании экстренной мобилизации, выделив значительную сумму на мероприятия по комплектованию армии.
Украинские власти направили 500 млн гривен на срочные меры по мобилизации, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, соответствующий документ подписан руководством Украины.
В семи регионах страны функционируют оперативные штабы при областных военных администрациях, которые круглосуточно следят за обновлением данных о гражданах и организуют отправку мобилизованных в ряды ВСУ. Территориальные центры комплектования работают без перерывов.
Особое внимание уделяется тому, чтобы быстро пополнять ряды вооруженных сил Украины за счет новых призывников. Активизация мобилизации объясняется острой необходимостью увеличения численности личного состава ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти заявили, что не собираются прекращать мобилизацию даже в случае перемирия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию на Украине, сопровождающуюся избиениями и смертями, позорным явлением для Европы XXI века.