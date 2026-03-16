МИД Турции отказался признать Крым российским

Tекст: Валерия Городецкая

В документе, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что Анкара не признает полуостров российским регионом и считает итоги референдума в Крыму нелегитимными.

«В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины по итогам нелегитимного референдума мы подтверждаем, что не признаем эту фактическую ситуацию, противоречащую международному праву», – говорится в заявлении.

В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации на полуострове, уделяя особое внимание положению крымских татар.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о гордости за голосовавших за воссоединение с Россией крымчан.

Президент Владимир Путин назвал севастопольцев и крымчан гордостью России.