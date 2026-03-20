Песков: Россия способна обеспечить растущий спрос на удобрения

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил Песков, комментируя сообщения о переговорах между Нью-Дели и Москвой по вопросам расширения поставок удобрений, «единственное, что можно сказать, что спрос растет на удобрения. По его словам, «Россия – одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке», передает ТАСС.

Он уточнил, что вопрос поставок удобрений обсуждается на уровне отдельных компаний-продавцов и компаний-покупателей. Песков отметил, что это не тема для двусторонних межправительственных переговоров на высшем уровне. В то же время Россия готова поддерживать партнерские отношения с Индией, если появятся соответствующие коммерческие запросы.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что военная операция США и Израиля против Ирана спровоцировала масштабный скачок цен на сырье, последствия которого для мировой экономики только начинают проявляться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бразилия сократила закупки российских удобрений до минимума за пять лет.

Евросоюз в декабре нарастил импорт удобрений из России на треть до максимума за шесть месяцев.