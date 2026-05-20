Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом
Бригада ВСУ, в которую на днях из-за потерь перебросили подкрепление из калек, потеряла роту почти в полном составе в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовые структуры подтвердили масштабные потери противника на харьковском направлении, передает РИА «Новости». Выяснилось, что недавно прибывшее подкрепление состояло из солдат, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена пятая рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», – сообщил собеседник агентства.
Днями ранее стало известно, что руководство данного подразделения решило восполнить нехватку личного состава за счет раненых и инвалидов. Эту группу военнослужащих перебросили на передовую, где они быстро понесли критические потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование отправило на передовую под Избицкое подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов.
Российские войска поразили формирования противника в этом районе Харьковской области.
Двумя месяцами ранее целая рота ВСУ бесследно исчезла вблизи харьковских сел Волоховка и Бочково.