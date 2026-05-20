  Дмитриев рассказал о новых соглашениях РФПИ с китайскими коллегами
    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    20 мая 2026, 06:42 • Новости дня

    Пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бригада ВСУ, в которую на днях из-за потерь перебросили подкрепление из калек, потеряла роту почти в полном составе в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры подтвердили масштабные потери противника на харьковском направлении, передает РИА «Новости». Выяснилось, что недавно прибывшее подкрепление состояло из солдат, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Избицкого практически в полном составе уничтожена пятая рота 127-й отдельной мотострелковой бригады», – сообщил собеседник агентства.

    Днями ранее стало известно, что руководство данного подразделения решило восполнить нехватку личного состава за счет раненых и инвалидов. Эту группу военнослужащих перебросили на передовую, где они быстро понесли критические потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование отправило на передовую под Избицкое подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов.

    Российские войска поразили формирования противника в этом районе Харьковской области.

    Двумя месяцами ранее целая рота ВСУ бесследно исчезла вблизи харьковских сел Волоховка и Бочково.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    Российские войска освободили харьковскую Волоховку
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Волоховкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Рубежного, Рясного и Бударок Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Бачевском, Вольной Слободой и Запсельем.

    Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих и две станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Сидорово, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Новоселовки, Малиновки, Тихоновки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Райполя, Подгавриловки, Новоподгородного Днепропетровской области, Матяшево, Доброполья, Сергеевки, Артема и Кучерова Яра ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.

    До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    Ранее взяли под контроль Николаевку в ДНР.

    19 мая 2026, 07:53 • Новости дня
    Российские авиабомбы уничтожили элитный спецназ СБУ в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть спецподразделения беспилотных систем СБУ «Альфа» уничтожена ударами ФАБ в населенном пункте Шевченковское Днепропетровской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по населенному пункту Шевченковское, передает ТАСС. В результате атаки серьезные потери понесло подразделение беспилотных систем СБУ «Альфа».

    «В Шевченковском ФАБами и управляемыми боеприпасами уничтожена часть спецподразделения БПЛА СБУ «Альфа»», – рассказали в российских силовых структурах.

    По информации военных, значительная часть попавших под обстрел операторов погибла мгновенно. Остальные украинские силовики скончались через некоторое время, поскольку так и не дождались эвакуации и поддержки врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские военные ликвидировали под Купянском координатора беспилотников спецподразделения СБУ «Альфа» Руслана Петренко.

    В конце зимы удары дронов «Герань» уничтожили операторов БПЛА элитного украинского полка «Шквал» на границе Днепропетровской области.

    Осенью прошлого года корректируемые авиабомбы поразили позиции 154-й бригады ВСУ на территории этого же региона.

    19 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ отправили к Сумам, предупредив, что никто не вернется живым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Образцы ДНК взяли у военнослужащих 160-й отдельной мехбригады ВСУ перед отправкой в Сумскую область, предупредив, что никто из них не вернется живым, сообщили в российских силовых структурах.

    Перед отправкой военнослужащих 160-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Сумскую область у всех солдат были взяты образцы ДНК, сообщает ТАСС. Источник агентства уточнил, что командование не скрывало от бойцов возможные последствия – их прямо предупредили, что «никто из них не вернется живым».

    Кроме того, по данным российских силовых структур, в район Сум дополнительно переброшены расчеты 47-й артиллерийской бригады ВСУ. Восстановление боеспособности этой части было завершено незадолго до отправки на новое направление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевские власти используют расстрелы отступающих солдат для стабилизации линии боевого соприкосновения.

    Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотные летательные аппараты для уничтожения собственных военнослужащих.


    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    19 мая 2026, 07:24 • Новости дня
    Суд утвердил приговор работавшему на Украину диверсанту из Иркутской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Апелляционный военный суд утвердил 22-летний приговор россиянину, устроившему поджоги базовых сотовых станций в Иркутской области по заданию украинской разведки, следует из материалов суда.

    Апелляционный военный суд признал законным решение о лишении свободы на 22 года россиянина Тимура Пелецкиса, передает РИА «Новости». Мужчина устраивал поджоги базовых сотовых станций в Иркутской области по заданию украинских спецслужб. Жалоба защиты осталась без удовлетворения, обвинительный приговор вступил в законную силу.

    Ранее суд первой инстанции признал фигуранта виновным в государственной измене и диверсионной деятельности. Следствие установило, что злоумышленник вступил в сговор с представителями украинской разведки и прошел специальное обучение. После поджога вышек связи он согласился уничтожить релейные шкафы на местной железной дороге.

    Правоохранители задержали диверсанта в мае 2024 года при попытке вскрыть железнодорожное оборудование. Выяснилось, что осужденный дополнительно собирал данные о военкомате Иркутска для передачи кураторам. В дальнейшем он планировал уехать из страны и вступить в запрещенную террористическую организацию для участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе суд первой инстанции приговорил этого жителя Иркутской области к 22 годам лишения свободы.

    В апреле Нижегородский областной суд назначил местному жителю 17 лет колонии за подготовку поджога вышки сотовой связи.

    Несколькими днями ранее двое других нижегородцев получили по 23 года тюрьмы за аналогичные диверсии.

    19 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    МО: Дополнительные группы штурмовиков ВСУ не помогли ВСУ удержать Волоховку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование направило для удержания населенного пункта Волоховка в Харьковской области две дополнительные группы штурмовиков, но они не преуспели, сообщило Минобороны.

    «Для удержания поселка противник дополнительно перебросил две сводные группы штурмовиков механизированной бригады, но это им не помогло», – указало ведомство в Max.

    ВСУ понесли потери, по этой причине им пришлось оставить позиции и уйти.

    Отмечается, что поселок находится в Волчанском районе Харьковской области, на левом берегу реки Волчья.

    В ходе штурма операторы разведывательных дронов вскрывали огневые точки ВСУ, после чего мотострелки и расчеты ударных БПЛА выбивали украинских националистов из зданий, подвалов и блиндажей.

    Артиллерия вела контрбатарейную борьбу и поражала пункты управления беспилотниками и системы связи ВСУ.

    «Установление контроля над населенным пунктом позволило не только расширить зону безопасности в Харьковской области, но и взять под контроль дорогу, соединяющую населенные пункты на этом участке фронта», – подчеркнуло ведомство.

    Во вторник Минобороны сообщило об установлении контроля над Волоховкой.

    19 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    ПВО Ленобласти сбили два БПЛА над регионом

    Tекст: Ольга Иванова

    Над территорией Ленинградской области силами ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, о чем стало известно днем 19 мая.

    Глава региона Александр Дрозденко на платформе Мах сообщил, что работа расчетов противовоздушной обороны позволила уничтожить цели в воздушном пространстве области.

    Губернатор уточнил: «На данный момент силами ПВО сбито два БПЛА над территорией Ленинградской области». Других подробностей, включая тип аппаратов, направление полета и возможные последствия, Дрозденко не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 16 дронов ВСУ над Ленинградской областью.

    По данным региональных властей, силами ПВО уничтожен 51 беспилотник над Ленинградской областью.

    Ранее в ходе массированной атаки на порт Приморск силы ПВО отразили налет более 60 вражеских беспилотников на территорию региона.

    19 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    ВСУ по ошибке уничтожили машину украинских волонтеров под Константиновкой

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы беспилотников вооруженных сил Украины случайно ударили по гражданскому транспорту, перевозившему гуманитарный груз для их собственного подразделения, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что украинские военные попытались скрыть инцидент с ошибочным ударом по своим волонтерам, передает РИА «Новости». По его словам, инцидент произошел в районе Константиновки.

    «В районе населенного пункта Константиновка украинские операторы дронов по ошибке нанесли огневое поражение по гражданскому автомобилю волонтеров, которые везли гуманитарный груз их же подразделению», – заявил эксперт агентству.

    Люди, находившиеся в машине, успели выпрыгнуть в последний момент перед ударом. При этом сам автомобиль и находившийся в нем ценный груз полностью сгорели. Командир военнослужащего, совершившего ошибку, пообещал возместить пострадавшим стоимость уничтоженной машины при условии, что они не станут предавать случившееся огласке.

    В марте украинский расчет беспилотников уничтожил пикап со своими ранеными сослуживцами под Красноармейском.

    19 мая 2026, 17:24 • Новости дня
    При ударе ВСУ по АЗС в Брянской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое мужчин получили ранения при ударе дронов ВСУ по автозаправочной станции в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области, сообщают местные власти.

    В Клинцовском районе Брянской области при ударе ВСУ по автозаправочной станции пострадали двое мужчин, повреждены несколько машин и оборудование заправки. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Он рассказал, что атака пришлась на автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда.

    «Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», – написал Ковальчук. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского округа Брянской области и ранили двух мирных жителей.

    До этого, 14 мая, направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области. А в конце апреля жертвой атаки украинского беспилотника в Климовском районе Брянской области стал сотрудник местного предприятия.

    19 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Новгородскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона и поблагодарил их за работу.

    Дронов сообщил в Max об успешном отражении масштабного налета. Глава субъекта выразил благодарность военнослужащим за профессионализм и надежную защиту воздушного пространства.

    «Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 12 БПЛА. Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», – написал Дронов.

    Политик напомнил жителям о строгом запрете приближаться к упавшим обломкам летательных аппаратов. При обнаружении опасных фрагментов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

    Режим угрозы атаки беспилотников в области ввели накануне около 19 часов вечера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении 35 украинских беспилотников.

    Четырнадцатого мая губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил об отражении атаки трех дронов.

    Тринадцатого мая российские системы ПВО перехватили еще один вражеский аппарат над территорией этого региона.

    19 мая 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты портовой инфраструктуры

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, цехам сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 651 беспилотник.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 843 беспилотника, 661 ЗРК, 29 368 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины РСЗО, 34 999 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 990 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    19 мая 2026, 19:59 • Новости дня
    Дрон ВСУ ранил двух мужчин в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Сторожевое Курской области при ударе украинского дрона по автомобилю пострадали двое мужчин, один из них получил многочисленные осколочные ранения, сообщают власти региона.

    Об атаке дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района Курской области сообщил губернатор Александр Хинштейн. «В результате атаки вражеского дрона в селе Сторожевое Большесолдатского района ранены два человека. У 60-летнего мужчины слепые осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног. Мужчина 1983 года рождения получил акубаротравму, осколками также повреждены голова, шея, руки и ноги», – рассказал глава региона.

    По словам губернатора, удар наносился по автомобилю, в котором находились пострадавшие. Оба находятся в состоянии средней степени тяжести, на месте им оказывается необходимая помощь. Как только станет возможно, их доставят в областной центр, уточнил Хинштейн.

    Накануне в результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района Курской области ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась.

    Ранее в приграничном Хомутовском районе Курской области вражеский дрон поразил автомобиль с семьей из Белгородской области, пострадали три человека, включая двух человек с акубаротравмой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, статус пострадавших в результате нападения украинских вооруженных формирований на приграничные районы Курской области получили 87 тыс. мирных граждан.


    19 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Российские силовики ликвидировали четыре украинские диверсионные группы в Константиновке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

    Операцию в Константиновке провело подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России, передает РИА «Новости».

    «Подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке... Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника», – сообщили в пресс-службе ведомства по ДНР.

    Кроме того, силовики обнаружили и вывели из строя вражеский ретранслятор, который использовался для управления беспилотными летательными аппаратами. Успешная ликвидация сил противника прошла при поддержке военнослужащих четвертой бригады «Южной» группировки войск Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецподразделение «Горыныч» уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке.

    В середине апреля российские силовики ликвидировали три отряда украинских боевиков в этом городе.

    В начале того же месяца операторы подразделения поразили боевую бронированную машину противника.

    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива
    В Польше начались военные учения у границы с Украиной
    Суд рассмотрит жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации