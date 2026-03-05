Возможно, в Вашингтоне считают, что они поступили с Ираном правильно. Вспоминают Сунь-Цзы и его лозунг о том, что «война – это путь обмана». Однако в данном конкретном случае обман может дорого обойтись.0 комментариев
Марочко сообщил об уничтожении ВСУ пикапа с украинскими ранеными под Красноармейском
Украинский расчет БПЛА уничтожил пикап с ранеными сослуживцами, которых эвакуировали с линии боевого соприкосновения на красноармейском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинский расчет беспилотников уничтожил пикап с ранеными своими же сослуживцами под Красноармейском, передает РИА «Новости».
Марочко добавил, что этот автомобиль использовали для эвакуации украинских бойцов, получивших ранения на линии боевого соприкосновения.
Он заявил: «Украинские дроноводы уничтожили собственный пикап... На борту находились раненые украинские боевики, которых сослуживцы эвакуировали с линии боевого соприкосновения». Российские операторы БПЛА, проводившие разведку в районе Красноармейска, зафиксировали этот инцидент.
Эксперт подчеркнул, что на уничтоженном пикапе были нанесены опознавательные знаки украинской стороны, поэтому ошибка украинского оператора исключена.
Красноармейск был освобожден российскими военными из группировки «Центр» в декабре 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в том, что Красноармейск находится под контролем России. Путин заявил, что Красноармейск имеет важные стратегические преимущества. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил мотострелковые подразделения, освободившие Красноармейск.