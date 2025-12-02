Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Белоусов поздравил освободивших Красноармейск мотострелков
Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 27-й гвардейской мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 439-го мотострелкового полка с освобождением Красноармейска.
«Сегодня, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 506 и 1435 мотострелковые полки штурмовыми подразделениями уверенно продвигаются вперед на Красноармейском направлении, обеспечивая успех всей группировки войск», – отметил он в поздравительной телеграмме 27-й мотострелковой дивизии, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
В обращении к 30-й мотострелковой бригаде глава оборонного ведомства подчеркнул самоотверженность военнослужащих, их решительные действия и значительные потери, понесенные противником в результате боев. В телеграмме командованию 439-го полка отмечены проявления мужества и отваги военнослужащих, сражающихся за мир на донецкой земле.
По словам Белоусова, освобождение Красноармейска имеет стратегическое значение и обеспечивает возможность для дальнейшего продвижения российских подразделений. Министр выразил благодарность за преданность присяге и стране, а также выразил уверенность в успешном выполнении будущих задач по обеспечению безопасности России.
Напомним, российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован.
Командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев рассказал о панике среди украинских военных после появления российских штурмовиков в Красноармейске.