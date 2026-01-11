«Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях

Tекст: Антон Антонов

За последние сутки штурмовые подразделения группировки «Север» продвинулись в Сумском районе на 12 участках и еще на трех в Краснопольском. Общее продвижение на этом направлении составило до 750 м, при этом авиация ВКС России нанесла результативные удары по тыловым районам украинских войск, сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях серьезных изменений не зафиксировано, однако артиллерия и расчеты FPV-дронов продолжили наносить удары по позициям противника в районах Рыжевки и Павловки.

В Харьковской области сохраняется высокая интенсивность боев, наблюдается продвижение российских штурмовых групп на всех участках фронта. В районе Старицы отмечено продвижение на четырех участках на 300 м, где активно применялись тяжелые огнеметные системы «Солнцепек».

В лесу юго-западнее Лимана штурмовые подразделения заняли одну позицию ВСУ, продвинувшись на 300 м. В Волчанских Хуторах «Северяне» заняли 15 зданий и закрепились, продвижение составило до 350 м.

В районе Меловое-Хатнее ударами беспилотников «Герань-2» уничтожен пункт дислокации украинской мотопехоты, а огнем ТОС поражены позиции территориальной обороны в районе Ольховатки. На Липцовском участке существенных изменений не произошло, но «Северяне» продолжили наносить удары по маршрутам снабжения противника.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 70 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

