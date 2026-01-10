Российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и хранилища горючего ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

За прошедшие сутки подразделения ВС России поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, а также хранилища горючего, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

В сообщении отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Всего поражено более 150 районов временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.В Сумской и Харьковской областях подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным и территориальным бригадам ВСУ. На Харьковском направлении подразделения ВСУ также понесли потери после ударов по районам населенных пунктов Старица и Волчанские Хутора.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника достигли 190 военнослужащих, уничтожены боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю, нанеся удары по формированиям ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, автомобили, артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 410 военнослужащих и значительное количество техники.

На других направлениях, в том числе на Запорожском и Херсонском, также были уничтожены украинские военнослужащие и техника. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун» и 70 беспилотников. С начала спецоперации уничтожено 670 самолетов, 283 вертолета, более 108 тыс. беспилотников, 27 тыс. танков и другая военная техника.

