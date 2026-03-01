Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.0 комментариев
На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне
В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.
Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.