Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом

Tекст: Катерина Туманова

«Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

