    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    14 комментариев
    1 марта 2026, 15:30 • Новости дня

    На Украине сообщили о серии взрывов в Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье жители Херсона услышали несколько взрывов, произошедших на территории города, находящегося под контролем украинских военных, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное». В сообщении телеканала в Telegram отмечается: «В Херсоне слышны взрывы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве, Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Полтаве зафиксировали взрывы. В Харьковской и Запорожской областях объявляли воздушную тревогу.

    Мощные взрывы накануне прогремели на левом берегу Киева и в Николаеве.

    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность

    Бригада ВСУ понесла большие потери под Андреевкой и утратила боеспособность

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада на Украине потеряла боеспособность после серьезных потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Из-за значительных потерь в районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически утратила боеспособность, передает ТАСС.

    Собеседники агентства отмечают, что в подразделениях бригады массово публикуются некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона. По их словам, именно в январе текущего года 158-я бригада понесла значительные потери в этом районе.

    Ранее силовые структуры также сообщали, что в начале января военнослужащие этой бригады в районе Андреевки отказывались выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. На данный момент бригада практически перестала существовать как эффективная боевая единица.

    Бойцы подразделения «Север» уничтожили штурмовой полк ВСУ, состоявший из дезертиров и мобилизованных, в районе Андреевки.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Киевские власти «утвердили» новые названия районов городов Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство утвердило список новых названий для административных единиц в Донецке, Луганске и Макеевке.

    Соответствующее решение касается территорий, фактически неподконтрольных украинской стороне, сообщает RT. Информация о смене топонимов распространяется со ссылкой на украинского активиста Павла Островского.

    В Донецке Буденновский район теперь предлагают называть Богодуховским, а Ворошиловский – Юзовским. Калининский район киевские чиновники обозначили как Калиновский, Кировский стал Рутченковским, Куйбышевский – Смолянским. Ленинский, Петровский и Пролетарский районы получили названия Александровский, Вознесенский и Чумаковский.

    Изменения затронули и Луганск, где Артемовский район переименован в Вильховский, Октябрьский – в Вергунский, а Ленинский – в Шевченковский. В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский – Ханжонковским, Червоногвардейский – Берестовским, а в Горловке Калининский теперь именуется Киндратовским.

    Ранее украинский парламент одобрил постановления о переименовании 328 населенных пунктов.

    Власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

    Российское военно-историческое общество предложило использовать исключительно исторические географические названия.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:49 • Новости дня
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    @ National Missile Defense image/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что может отразиться на конфликте на Украине, сообщает Financial Times.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет для систем ПВО THAAD, что негативно скажется на ситуации на Украине. В материале Financial Times отмечается, что американские военные допускают вероятность того, что ответный удар Ирана приведёт к ослаблению поставок этих жизненно важных боеприпасов, передает РИА «Новости»

    По данным издания, пока восполнять запасы ракет THAAD будет сложно, а это напрямую влияет на возможности США поддерживать конфликт на Украине. В прошлом году для защиты Израиля было израсходовано до 150 ракет THAAD, а с начала эксплуатации системы в 2010 году заказано менее 650 экземпляров.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    33 комментария

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Комментарии (3)
    1 марта 2026, 05:15 • Новости дня
    Стали известны самые щедрые западные спонсоры Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние четыре года крупнейшими донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, предоставившие десятки миллиардов долларов поддержки.

    Общий объем финансирования бюджета Украины западными странами и институтами за последние четыре года составил 171,4 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» по данным украинского Минфина.

    Основная часть помощи выдавалась странами ЕС, которые с февраля 2022 года по февраль 2026 года направили в Киев 88,9 млрд долларов, включая 56,9 млрд долларов прямого финансирования и около 32 млрд долларов в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

    США за этот период выделили 30,2 млрд долларов в виде прямой поддержки украинского бюджета и еще 1 млрд долларов предоставили в форме кредита под доходы от российских активов.

    Международный валютный фонд занял третью позицию среди доноров с суммой 13,4 млрд долларов.

    Япония оказала совокупную помощь на 12 млрд долларов, а Канада направила 9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Кроме того, Всемирный банк и Британия предоставили по 6 млрд долларов каждая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан отметил, что просрочка Украиной платежа МВФ не повлечет для страны серьезных последствий из-за политической поддержки со стороны Запада. Страны НАТО потратили 126 млрд евро на помощь Украине. При этом в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнародованные данные о колоссальных заработках работников прокуратуры спровоцировали рост протестных настроений в Сумах, сообщили в российских силовых структурах.

    Публикация сведений о высоких доходах сотрудников прокуратуры Сумской области привела к усилению антиправительственных настроений среди местных жителей. По словам источника агентства, основными причинами недовольства стали произвол украинских националистов, отсутствие средств ПВО и свежая информация в СМИ о доходах прокуроров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что зарплаты прокуроров в Сумах начинаются от полутора миллионов гривен в месяц, а имущество чиновники оформляют на родственников. «Обычные люди возмущены тем, что прокуроры требуют огромные взятки за решение вопросов с властями, в том числе касающихся захоронения уничтоженных солдат ВСУ», – заявил собеседник агентства.

    Напомним, СБУ засекретила техническое задание и проект госконтракта на строительство оборонных укреплений, что препятствует проверке расходования бюджетных средств аудиторами.

    Ранее сообщалось, что украинские власти присваивали деньги на строительство оборонительной линии на Сумском направлении.

    Командование ВСУ в регионе перестало выдавать родственникам тела погибших солдат.

    Волонтеры сравнили похищенные коррупционерами средства с годовым бюджетом одной бригады.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 17:19 • Новости дня
    ВС России пресекли переправку дронов ВСУ «Баба-яга» через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над Днепром, заявил оператор БПЛА с позывным Моряк.

    Операторы беспилотных систем 49-й общевойсковой армии сбивают тяжелые дроны типа «Баба-яга», которыми пользуются Вооруженные силы Украины, над руслом Днепра, не позволяя им достигнуть левого берега Херсонской области, передает ТАСС.

    Оператор БПЛА с позывным Моряк подчеркнул, что для уничтожения таких дронов российским военным достаточно одного FPV-дрона.

    По его словам, дальность полета дрона «Баба-яга» превышает 40 км, что представляет опасность, если такие аппараты смогут пересечь реку и добраться до российских позиций. Российские бойцы стремятся своевременно обнаруживать и уничтожать эти беспилотники, чтобы предотвратить возможные атаки.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры США с Ираном по ядерному досье похожи на прикрытие для подготовки атаки на Тегеран, подобно тому, как Киев демонстрировал заинтересованность в переговорах с Россией ради отсрочки на фронте, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «[Киев] истерил просто адски, что нужно ставить на паузу в ведении боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом, а на самом деле задача была иная. И вот еще раз со всеми нюансами, но по сути та же тактика ведения переговоров для прикрытия, как многие сегодня отмечали», – сказала дипломат в эфире «Россия 1».

    Захарова отметила, что Запад привычно не замечает данных о количестве погибших детей в результате ударов США и Израиля по иранским социальным объектам.

    «На сегодняшний момент они не заметили. Об убитых детях по-настоящему, не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили. Это намеренная тактика», – заявила она.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Краснознаменки (украинское название Беляковка) в Днепропетровской области открывает возможности для формирования буферной зоны на границе с ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», – заявил он ТАСС.

    Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска освободили  Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.

    Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».

     «Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», –  заявил он ТАСС.

    Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Кроме того, российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 04:45 • Новости дня
    Сенатор Волошин назвал переименования районов Донбасса беспомощностью Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор от ДНР Александр Волошин прокомментировал инициативу Киева о переименовании районов Донецка, Луганска, Макеевки и Горловки, отметив символичность этого явления.

    Украинские власти объявили о переименовании 15 районов в Донецке, Луганске, Макеевке и Горловке. Эти территории Киев считает своими, но фактически их не  контролирует. О киевской инициативе стало известно из сообщения издания «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на активиста Павла Островского.

    По мнению Киева, в Донецке Буденновский район должен называться Богодуховским, Ворошиловский – Юзовским, а Калининский – Калиновским.

    Сенатор от ДНР Александр Волошин в беседе назвал подобные действия примером «декоммунизационного новояза», подчеркнув, что новые топонимы далеки от исторической реальности.

    «Киевский режим продолжает бороться с фантомными болями в виде безвозвратных потерь территорий единственно доступными для него методами. Придуманные названия представляют собой прекрасный образец киевского декоммунизационного новояза, который имеет слабое отношение к реально существовавшим на протяжении истории топонимам. Выглядит это весьма комично и говорит о тотальной беспомощности нынешних властей Украины», – заявил Волошин РИА «Новости».

    Сенатор подчеркнул, что позиция России остается неизменной: армия идет к полному освобождению Донбасса, и переименования украинских властей не имеют значения.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, Киев захотел убрать связанные с «имперскими» поэтами Лермонтовым и Державиным объекты. Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий. Верховная рада одобрила переименование копейки в «шаг» на Украине.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 07:33 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили «Искандером-М» палаточный лагерь ВСУ близ Малиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    На Харьковском направлении российские военнослужащие группировки войск «Север» сломили упорное сопротивление националистов и продвинулись дальше, уничтожив палаточный лагерь в центре подготовки ВСУ.

    «Нанесен удар «Искандером-М» по палаточному лагерю в центре подготовки 225 ошп в районе Малиновки. Точные потери противника на доразведке, однако материалы радиоэфира показывают, что были уничтожены десятки единиц техники и свыше 200 человек личного состава», – сообщили бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    В Волчанских Хуторах и окрестностях села штурмовики зачистили более 30 домовладений, продвинувшись на 350 метров. Расчетами тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе 127 отмбр ВСУ в лесных массивах восточнее Избицкого.

    На Хатненском участке фронта штурм-группы мотострелков продолжили зачистку прилегающих лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, продвинувшись до 300 метров. На Липцовском участке фронта артиллерия и расчеты FPV ГВ «Север» уничтожали средства РЭР и автомобильную технику в Липцах и его окрестностях.

    Около Кочеток (Чугуевский район, Харьковская область) разведка вскрыла местоположение американской РСЗО, наносившей удары по гражданской инфраструктуре Белгорода, ОТРК «Искандер» уничтожил цель.

    Штурмовые группы «Северян» на Сумском направлении в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на семи участках, в Краснопольском на четырех и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 900 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 90 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю. Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении прорвать нефтяную блокаду «Дружбы»

    Орбан заявил о намерении Венгрии добиться транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Владимира Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.

    Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 20:39 • Новости дня
    Над четырьмя областями России за шесть часов сбили 21 дрон

    Системы ПВО отразили массированную атаку дронов на четыре региона

    Tекст: Мария Иванова

    За шесть часов российские военные уничтожили 21 украинский беспилотник, направленный на Белгородскую, Курскую, Липецкую и Тульскую области.

    В период с 14.00 до 20.00 по московскому времени военные пресекли попытки киевского режима совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа, сообщается в канале Max Минобороны. Всего российские военнослужащие уничтожили 21 беспилотник.

    Наибольшее число аппаратов противник направил на Белгородскую область, где сбили восемь единиц техники. В небе над Курской областью перехватили шесть дронов, а над территорией Липецкой области уничтожили четыре цели. Еще три беспилотника нейтрализовали в Тульской области.

    Ранее в субботу силы ПВО уничтожили 16 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями.

    За минувшую ночь средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
