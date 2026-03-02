  • Новость часаПутин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке
    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией
    Эксперт: Из-за войны на Ближнем Востоке Китай переключится на российскую нефть
    Американист объяснил, почему Трамп хочет воевать с Ираном четыре недели
    Авиаэксперт: Атака на Иран болезненно ударила по мировой гражданской авиации
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Умар Джабраилов скончался от огнестрельного ранения в центре Москвы
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбиты три истребителя США
    NYT: Последствия атаки на Иран будут сравнимы с развалом СССР
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    2 марта 2026, 15:21 • Новости дня

    В результате падения ракеты в израильской Беэр-Шеве пострадали десять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате очередной атаки Ирана ракета упала в городе Беэр-Шева на юге Израиля, 10 человек получили легкие травмы, сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

    В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю одна из ракет упала в южном городе Беэр-Шева, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на армейское радио «Галей ЦАХАЛ». В результате происшествия пострадали десять человек, все они получили легкие травмы.

    «Десять человек пострадали в результате падения в Беэр-Шеве, все в легком состоянии», – заявили в эфире радиостанции, ссылаясь на данные медиков.

    В социальных сетях появились видео, на которых зафиксированы моменты ракетного обстрела города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке. Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    2 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    Иран заявил о «полномасштабной войне» с США
    @ Mubarak Hussain/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил о переходе страны в режим полномасштабной войны после удара США и Израиля.

    Иран находится в состоянии полномасштабной войны после нападения Соединенных Штатов и Израиля, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает ТАСС.

    По словам Аракчи, Иран нанес ответные удары по территории Израиля и по базам Соединенных Штатов в регионе, а также готов защищаться столько, сколько потребуется.

    Глава МИД Ирана отдельно подчеркнул, что страна намерена отомстить за убийство верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи, назвав его «лидером-мучеником».

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении вести военные действия против Ирана на протяжении четырех недель.

    В результате атак США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    Россия заявила о готовности выступить посредником для мира на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    «Дружественным огнем» в небе над Кувейтом сбили три американских истребителя
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент, сообщило в понедельник Центральное командование США.

    Центральное командование США сообщило, что первого марта три американских истребителя F-15E Strike Eagle были сбиты над Кувейтом в ходе операции «Эпическая ярость», передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел из-за дружественного огня, как указано в официальном заявлении военных в соцсети.

    Власти Кувейта признали свою причастность к уничтожению техники ВВС США. Американские военные поблагодарили силы обороны страны за признание факта и поддержку. Сейчас ведется расследование причин происшествия.

    Представитель штаба войск ПВО Ирана заявил об уничтожении трех американских истребителей.

    ВВС США объяснили потерю самолета над Кувейтом ошибкой при идентификации.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    2 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог Ципис: У конфликта на Ближнем Востоке есть три пути развития

    В Израиле назвали три сценария завершения конфликта на Ближнем Востоке
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первый вариант завершения конфликта на Ближнем Востоке предполагает свержение политического и военного руководства Ирана и приход к власти, например, Резы Пехлеви. Второй – разрушение Исламской республики и воцарение там хаоса. При третьем сценарии режим устоит, и в этом случае США придется сворачивать операцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «С каждым днем прямых ударов по Израилю становится все больше. Пока обстановка терпимая, паники в стране нет. Объясняется это тем, что израильтяне привыкли: абсолютно та же ситуация была во время 12-дневной войны с Ираном», – рассказал Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    Впрочем, несколько отличий нынешних событий от прошлогодних все же есть. Одно из них состоит в том, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Тегерана. В этой связи еврейское государство вынуждено открыть второй фронт в Ливане.

    Политолог напомнил, что Бейрут и Тель-Авив ранее достигли договоренностей о прекращении огня, в результате этого «Хезболла» должна была отказаться от своего вооружения и передать его ливанской армии, выполняющей роль контролера. «Судя по всему, власти Ливана мало что сделали на этом направлении», – указал Ципис.

    «Теперь Израиль в ответ на атаку наносит удары по складам группировки и ставит своей целью обезглавить «Хезболлу», – добавил он. Собеседник допускает несколько сценариев окончания конфликта на Ближнем Востоке. «Первый – режим в Иране получится свергнуть. К власти тогда приведут, возможно, сына бывшего иранского шаха Резу Пехлеви, который сейчас находится в США», – рассуждает эксперт.

    «Второй вариант развития событий предполагает разрушение Исламской республики, как это было с Ираком, Сирией и Ливией, и превращение ее в падшее государство: там воцарится хаос», – продолжил спикер. Наконец, при третьем сценарии режим устоит. В этом случае США будут вынуждены думать, как свернуть операцию без репутационных потерь, добавил Ципис.

    «Дело в том, что у Штатов ресурсы весьма ограничены. Они пока ведут войну с моря. В нынешних условиях довольно быстро иссякают запасы топлива, вооружения, пропитания. Если Иран выдержит месяц, то американцам придется либо высаживать десант на территорию Ирана, либо сворачивать военно-морскую операцию, эвакуировать группировку из региона и возобновлять переговоры с Тегераном», – заключил политолог.

    Ранее начальник генштаба армии Израиля Эяль Замир объявил о наступательной операции против ливанского движения «Хезболла». «Мы не только в обороне, мы сейчас хотим перейти в наступление. Нужно готовиться ко многим суткам боев», – сказал он. Тель-Авив не исключает наземного вторжения, сообщил AlHadath израильский источник в службах безопасности.

    В ночь на 2 марта пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о ракетной атаке со стороны Ливана, совершенной «Хезболлой». В движении отметили, что целью был объект противоракетной обороны к югу от Хайфы. Согласно заявлению, эти меры стали местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи и за «неоднократные акты агрессии Израиля».

    Армия обороны еврейского государства в ответ нанесла серию ударов по целям в Бейруте. «Подразделения ЦАХАЛ готовились к такому сценарию в рамках стандартной боевой подготовки к операции «Рычащий лев». Любой враг, угрожающий нашей безопасности, заплатит высокую цену», – заявил Замир.

    Al-Arabiya и Al-Hadath со ссылкой на источники сообщили, что в результате израильского удара по Ливану погиб глава политического крыла «Хезболлы» «Верность сопротивлению» в парламенте Мохаммед Раад. Жертвами действий израильской армии стали 31 человек, ранения получили 149 граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные центра экстренных ситуаций при ливанском Минздраве.

    «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел Израиля, и (генеральный секретарь ливанской шиитской организации) Наим Касем, решивший стрелять под давлением Ирана, теперь является мишенью для уничтожения», – заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

    Напомним, в субботу утром Израиль и США начали военные действия против Ирана. Они нанесли более тысячи ракетных ударов по ряду иранских городов, в том числе по резиденциям политического и военного руководства страны. Погиб верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

    В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар. По информации Reuters, компания остановила работу НПЗ. Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия выигрывает от конфликта США и Ирана.

    В понедельник утром Исламская республика нанесла удар по офису израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, его судьба остается неизвестной, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. КСИР также поразили месторасположение командующего ВВС Израиля.

    2 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    Эксперт: Новые американские ударные дроны со Starlink будут устойчивы к обычным РЭБ
    @ Courtesy Photo/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя версия Starlink обеспечивает альтернативную навигацию и связь с высокой помехоустойчивостью, что может значительно повысить эффективность американских ударных дронов, заявил автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Новая модификация системы Starlink дает американским ударным беспилотникам не только защищенный канал связи, но и альтернативный навигационный контур, пишет авторTelegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Это решение, по словам эксперта, отличается от стандартных спутниковых систем навигации высокой устойчивостью к помехам и очень узким лучом передачи данных, который крайне сложно обнаружить и практически невозможно подавить стандартными средствами радиоэлектронной борьбы.

    Стоимость такого Starlink-терминала, как отмечает эксперт, составляет лишь малую часть от цены тяжелого беспилотника, что позволяет американским военным устанавливать его практически на любые ударные системы. В числе таких средств названы крылатые ракеты Tomahawk, ракеты JASSM и новые PrSM (Precision Strike Missile).

    Благодаря Starlink эти дальнобойные системы получат возможность точного управления по всему миру и смогут достигать целей с точностью FPV-дронов, что, по мнению эксперта, является настоящей революцией в военном деле.

    «Это не просто эволюция в военном деле, это натуральная революция. Причём уже здесь и сейчас. Не исключено, что такое небольшое количество иранских ракет в залпе, получается благодаря этому новшеству», – пишет Васильев.

    Он также отметил, что гиперспектральные камеры на таких системах способны обнаруживать даже хорошо замаскированные пусковые установки, а мощный канал Starlink позволяет немедленно атаковать найденные цели.

    Эксперт не исключает, что именно из-за этих технологий в последних залпах иранских ракет наблюдается малое количество пусков, так как пусковые установки быстро уничтожаются после обнаружения.

    Ранее американские военные использовали дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранских Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке. На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    2 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшие гиперзвуковые комплексы Fattah-2 и баллистическое вооружение для поражения объектов противника на Ближнем Востоке.

    Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

    Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

    Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

    Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

    Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.

    2 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении трех истребителей ВВС США

    Силы ПВО Ирана сбили три истребителя ВВС США над регионом

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили три американских истребителя над одним из регионов страны, сообщил представитель штаба войск ПВО Исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

    Представитель штаба войск ПВО Исламской республики «Хатам-оль-Анбия» сообщил о том, что силами иранской противовоздушной обороны были сбиты три истребителя ВВС США, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Кувейта сообщило, что в стране произошло крушение нескольких американских военных самолетов.

    Сообщалось, что Иран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом.

    Силы ПВО Ирана уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper на юге страны.

    ВВС Исламской республики нанесли удары по базам США в Персидском заливе.

    2 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по офису Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции объявил о нанесении ракетного удара по офису израильского премьера Биньямина Нетаньяху и расположению командующего ВВС Израиля Томера Бара.

    Иран нанес ракетный удар по офису премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и месту пребывания командующего ВВС Израиля Томера Бара, передает ТАСС. Об этом утром сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении КСИР говорится: «Офис премьер-министра преступного сионистского режима и месторасположение командующего военно-воздушными силами армии этого режима были поражены в ходе целенаправленных и внезапных атак ракетами Kheibar в десятой волне ударов, нанесенных вооруженными силами Исламской республики». Также представители КСИР отметили, что судьба премьер-министра Израиля остается неизвестной.

    Официальные израильские источники пока не подтвердили информацию о попадании ракет и возможных последствиях удара.

    В результате атаки ранее погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В Иране объявлен сорокадневный траур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана заявил о запуске процесса избрания нового лидера страны. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    2 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Иран начал 11-ю волну ракетных ударов по Израилю

    Tasnim: КСИР объявил о начале 11-й волны ракетных ударов по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран начал одиннадцатую волну операции «Правдивое обещание – 4» и запустил баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по целям в городе Беэр-Шева в Израиле, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Идет одиннадцатая волна операции «Правдивое обещание – 4» с запуском ракет и беспилотников в сторону целей в Беэр-Шеве», – приводит телеканал Tasnim заявление КСИР, передает РИА «Новости».

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Газета The Wall Street Journal писала, что США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране.

    Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции.

    2 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    Сбитый над Кувейтом американский F-15 был уничтожен «дружественным огнем»
    Сбитый над Кувейтом американский F-15 был уничтожен «дружественным огнем»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом из-за ошибки при идентификации, сообщило американское командование ВВС.

    ВВС США подтвердили, что истребитель F-15 был сбит над Кувейтом ошибочно, когда его приняли за иранский беспилотник, сообщает радио Sputnik.

    По данным американского командования, самолет приняли за иранский беспилотник и уничтожили огнем собственных сил.

    В социальных сетях появились фотографии трех летчиков ВВС США, которые, предположительно, катапультировались и приземлились на территории Кувейта.

    Иранские военные сообщили, что сбили истребитель ВВС США F-15 над Кувейтом.

    Кувейт подтвердил крушение нескольких военных самолетов США.

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили три американских истребителя над одним из регионов страны.

    2 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    АТОР: Число застрявших за рубежом российских туристов выросло до 10 тыс. человек
    @ MADE NAGI/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество путешественников из России, ожидающих вылета домой с островных курортов, резко увеличилось из-за сложностей с транзитом через Ближний Восток, сообщили в АТОР.

    Число туристов, которые не могут вернуться в Россию из третьих стран из-за стыковок на Ближнем Востоке, возросло примерно до 10 тысяч, указали в ассоциации, передает ТАСС.

    «Особенно тяжелая ситуация складывается с транзитными пассажирами, застрявшими в третьих странах (Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы и другие) в связи с тем, что их стыковочные рейсы проходили через страны Ближнего Востока и были отменены», – добавили в АТОР.

    По подсчетам аналитической службы, еще первого марта таких граждан насчитывалось около 6–8 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытие аэропорта Дубая отрезало российским туристам путь домой с Бали. Авиакомпания Utair временно приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве. Российский союз туриндустрии сообщил о миллионных убытках туроператоров из-за коллапса с авиарейсами.

    2 марта 2026, 14:41 • Новости дня
    Туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ

    Туроператоры начали штрафовать за отказ от туров в ОАЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданам России при отмене апрельских туров в Дубай начисляют крупные штрафы и отказывают в возврате полной суммы, сообщили в СМИ.

    Российские туроператоры начали штрафовать туристов, отказавшихся от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, передают «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «SHOT Проверка».

    По данным источника, россияне массово отменяют туры в Дубай, запланированные на апрель, но сталкиваются со значительными финансовыми потерями.

    Туристические агентства удерживают фактически понесенные расходы, а также суммы, которые гостиницы ОАЭ взимают при отмене бронирования. Кроме того, авиакомпании не возвращают половину стоимости билетов даже при аннулировании перелета.

    В сложившейся ситуации российские туристы разделились на два лагеря. Одни соглашаются на возврат с учетом всех штрафов, другие ждут официальной отмены рейса, чтобы надеяться на полный возврат средств.

    Российский союз туриндустрии рекомендовал россиянам аннулировать туры с перелетами через Ближний Восток.

    Авиакомпания UTair временно отменила рейсы в Дубай из-за закрытия воздушного пространства.

    Семье из России отказали в возврате средств за круиз из Дубая.

    2 марта 2026, 13:33 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии военной взаимопомощи в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Формат БРИКС не предусматривает взаимопомощи при вооруженной агрессии, это организация другого характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, формат БРИКС не предполагает военной взаимопомощи между странами-участниками, передает ТАСС.

    «Членство в БРИКС не предусматривает обязательств по оказанию взаимопомощи во время вооруженной агрессии, это организация иного характера, там речь идет о сотрудничестве в других областях», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможной поддержке Ирана со стороны других стран-участников на фоне эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО Ирана сбила американский истребитель F-15 над Кувейтом. Иранские военные ранее уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта заявили о крушении нескольких американских военных самолетов.

    2 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Конгрессмен рассказал о словах Рубио об отсутствии у США планов убивать Хаменеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удары США по Ирану не были направлены на устранение высшего руководства страны, в том числе Али Хаменеи, об этом заявил госсекретарь Марко Рубио в разговоре с членом Конгресса Майком Тернером.

    Военные Соединенных Штатов не ставили задачей ликвидацию высшего руководства Ирана, включая верховного лидера Али Хаменеи, передает ТАСС. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе беседы с конгрессменом Майком Тернером.

    В интервью каналу CBS News Тернер процитировал Рубио: «Мы не нацеливали огонь на Хаменеи, мы не били прицельно по иранскому руководству». Также Тернер подчеркнул, что «крайне важно» осознавать, что США не стремились к смене режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи, назвав это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    В результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Президент США Дональд Трамп санкционировал ликвидацию верховного аятоллы Ирана, что вызвало резкий скачок нефтяных котировок и рост геополитической напряженности.

    Также Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

    2 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Песков заявил о разочаровании Кремля деградацией ситуации между Ираном и США

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль сожалеет из-за перехода ситуации между Ираном и США от переговоров к прямой агрессии, несмотря на предыдущий прогресс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия разочарована деградацией ситуации между Ираном и США, несмотря на сообщения о существенном продвижении переговоров, которые велись при посредничестве Омана, передает ТАСС.

    По его словам, можно выразить глубокое разочарование в связи с тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии.

    Песков также отметил, что у Кремля нет новых комментариев к позиции России по Ирану, так как она уже была изложена в заявлении Министерства иностранных дел.

    Кроме того, Песков сообщил, что Россия пока не обсуждает ситуацию вокруг Ирана с партнерами по БРИКС. В настоящее время диалог ведется прежде всего с руководством Ирана и странами, затронутыми конфликтом, включая государства Персидского залива.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

    МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.

    Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.

    2 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Трамп: США планировали уничтожить часть руководства Ирана за две-три недели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Операция по уничтожению части руководства Ирана должна была занять от двух до трех недель, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете Telegraph

    По его словам, американская сторона исходила из расчета, что для всей операции потребуется четыре недели, однако ключевая часть задачи была выполнена всего за один день, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда рассчитывали на четыре недели для всей операции. Мы также рассчитывали, что на уничтожение части руководства уйдет от двух до трех недель. Но мы уничтожили его целиком за один день», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что в условиях продолжающихся массированных ударов по Ирану руководство республики выразило стремление заключить соглашение с Вашингтоном. По его словам, иранская сторона «очень хочет заключить сделку». Президент США добавил, что им следовало сделать это «неделю назад».

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани опроверг сообщения о готовности к диалогу с Вашингтоном и отверг возможность переговоров.

    Агентство Bloomberg писало, что военная мощь США дала Трампу безграничную власть.

    Напомним, Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, что привело к гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда военачальников.

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

  О газете
