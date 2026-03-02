Иран атаковал Израиль и базы США гиперзвуковыми ракетами

Иран использовал гиперзвуковые Fattah-2 и баллистические Qadr в ответной операции

Tекст: Мария Иванова

Исламская республика при ударах по Израилю и американским базам использовала гиперзвуковые ракеты Fattah-2, а также баллистические Qadr и Emad, передает ТАСС.

Гостелерадиокомпания страны продемонстрировала кадры боевого применения этих систем.

Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля начали масштабную военную операцию, объяснив ее якобы исходящими от Тегерана угрозами. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры руководства.

Корпус стражей исламской революции объявил о старте ответной операции. Ракетным ударам подверглись цели в Израиле и объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке.

Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели и ранении около 200 американских военных.