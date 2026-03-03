В Израиле объявлена воздушная тревога

Публицист Колясников высмеял рассказы туристов из Дубая

Публицист Колясников высмеял жалобы туристов из Дубая на фоне боевых действий

Tекст: Вера Басилая

Российский публицист Сергей Колясников высмеял в своем Telegram-канале рассказы туристов, вернувшихся из Дубая во время операции США и Израиля против Ирана. В своем сообщении он с иронией отозвался о переживаниях соотечественников, которые жаловались на «страдания» в пятизвездочных отелях.

Колясников привел в пример слова одной из туристок, которая рассказала о страхе за свою жизнь и том, что в условиях напряженности алкоголь «не лез в горло».

Общественник язвительно добавил, что за «оборону Дубая» россиян стоило бы наградить орденами. Он подчеркнул, что жители таких городов, как Белгород, Донецк и Новороссийск, могли бы с удивлением наблюдать за этим «цирком».

Военкор Дмитрий Стешин поддержал мнение Колясникова и заметил, что российские СМИ выставляют туристов едва ли не героями.

В понедельник первый за трое суток рейс из Абу-Даби прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

С Ближнего Востока вернули 1,5 тыс. российских граждан.

Туристка из Казани сообщила, что информацию о трансфере до аэропорта они получили за десять минут до выезда.

Житель Дубая заявил о спокойной обстановке в городе во время обстрелов.



