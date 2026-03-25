Росатом заявил о развитии ситуации на АЭС «Бушер» по негативному сценарию

Лихачев заявил о развитии ситуации на АЭС «Бушер» по негативному сценарию

Tекст: Вера Басилая

Ситуация на АЭС «Бушер» в Иране развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает «Интерфакс».

По его словам, вечером во вторник, в 21.00 по московскому времени, был нанесен новый удар по территории, расположенной в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один.

Он добавил, что ранее, 17 марта, обстрелу подверглось здание метрологической службы на промплощадке АЭС, которое также находится рядом с действующим энергоблоком.

В связи с угрозой Росатом уже эвакуировал с объекта 250 сотрудников. На данный момент на станции продолжают работу 480 человек, но после масштабной эвакуации, по словам Лихачева, на объекте останутся лишь несколько десятков специалистов.

Первый энергоблок АЭС «Бушер» мощностью 1000 мегаватт был передан иранскому заказчику в 2013 году. Строительство второй очереди, включающей второй и третий энергоблоки общей мощностью 2,1 тыс. мегаватт, стартовало в 2016 году.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но нанесенный урон не считается критическим для их работы.