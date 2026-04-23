ЕС ввел санкции против главы Эрмитажа Михаила Пиотровского
Евросоюз включил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в двадцатый пакет антироссийских санкций, передает ТАСС.
Соответствующее решение опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и подтверждено в заявлении Совета Евросоюза.
В объяснении Евросоюза указано, что причиной введения рестрикций стало участие Эрмитажа в «несанкционированных раскопках в Крыму». Документ подчеркивает, что эти действия рассматриваются как нарушение санкционного режима и международных норм.
Кроме Пиотровского, ограничения также наложены на директора Института археологии РАН Николая Макарова и директора Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.
Все трое включены в санкционный список и теперь подлежат соответствующим ограничениям со стороны ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти расширили ограничительные меры, добавив в черные списки 16 организаций из Китая, Белоруссии и других государств.
Москва пообещала отреагировать на новые ограничительные меры после детального изучения документов на экспертном уровне.
Евросоюз включил дополнительные рестрикции против Белоруссии в 20-й пакет антироссийских санкций.