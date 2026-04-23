«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».3 комментария
МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза
Москва отреагирует на очередные ограничительные меры со стороны европейских государств после детального изучения принятых документов на экспертном уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Россия подготовит ответ на новый пакет европейских санкций после тщательного анализа их содержания, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подчеркнул необходимость внимательно изучить введенные ограничения.
«Наша реакция, конечно, последует, мы внимательно изучим то, что они приняли», – сказал дипломат на полях открытия почетного консульства России в сербском городе Нови-Сад. Он отметил, что страны Евросоюза накануне согласовали уже 20-й пакет антироссийских санкций.
Замминистра добавил, что за громкими политическими заявлениями ЕС всегда следует кропотливая работа профильных специалистов. Экспертам предстоит проанализировать директивы и регламенты, чтобы понять реальные масштабы новых мер, направленных на подрыв ресурсной базы страны. По словам Грушко, подобные попытки ограничить возможности России продолжаются несколько лет, однако не приносят результатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европейского союза приняли двадцатый пакет санкций против России.
Очередные европейские ограничения затронули 117 российских граждан и 60 организаций.
При этом Брюссель исключил из окончательной редакции документа полный запрет на морские перевозки отечественной нефти.