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Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана
Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.
Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.