И раньше человеку не так уж просто было отличить лживую новость от настоящей. Но сейчас это практически невозможно, если, конечно, не заниматься проверкой сведений специально и профессионально.2 комментария
Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США
Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории исламской республики, сообщает Fars со ссылкой на источник.
Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе и не будет выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
«Пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится», – подчеркнул источник иранского издания.
Новый виток напряженности начался 8 июля. Американские войска впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серии ударов по территории исламской республики. Поводом для атаки стало предполагаемое нападение на торговое судно в проливе.
В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия. В ответ Тегеран начал обстреливать американские объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана закрыл Ормузский пролив для транзита судов.
Транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных американских атак.
Белый дом приготовился к многонедельному вооруженному противостоянию с Тегераном.