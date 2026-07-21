Иран отказался открывать Ормузский пролив до прекращения ударов США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе и не будет выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

«Пока продолжаются враждебные действия со стороны США, ситуация в Ормузском проливе не изменится», – подчеркнул источник иранского издания.

Новый виток напряженности начался 8 июля. Американские войска впервые после подписания двустороннего меморандума нанесли серии ударов по территории исламской республики. Поводом для атаки стало предполагаемое нападение на торговое судно в проливе.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о разрыве перемирия. В ответ Тегеран начал обстреливать американские объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана закрыл Ормузский пролив для транзита судов.

Транзит танкеров между Персидским и Оманским заливами практически остановился на фоне массированных американских атак.

Белый дом приготовился к многонедельному вооруженному противостоянию с Тегераном.